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التخلي عن الفطور يزيد مخاطر السكري


تدور الشكوك منذ سنوات حول علاقة الامتناع عن الفطور بالبدانة، وعلاقة ذلك بمرض السكري من النوع الثاني، إلا أن الأطباء لم يقدموا الدليل العلمي على هذه العلاقة حتى الآن.
وتقول دراسة ألمانية جديدة إنها توصلت إلى إثبات هذه العلاقة «إحصائيًا» من خلال دراسات أخرى عالمية شملت نحو 100 ألف شخص.
يفضل المتخلون عن الفطور التمتع بكأس من حليب أو الشاي مع القهوة يسد جوعهم إلى أن تحين فترة الغداء، إلا أن خطر التعرّض للسكري من النوع الثاني يزداد مع كل يوم يواصل فيه الراغب في تخفيف وزنه التخلي عن الوجبة الصباحية.
وذكر مركز السكري الألماني أن الدراسة أثبتت أن النسبة الأكبر من المتخلين عن وجبة الفطور هم من زادت أوزانهم. واعتبرت نتائج الدراسة توثيقًا لحقيقة معروفة مفادها أن البدناء أكثر عرضة من غيرهم للسكري، وأن التخلي عن الفطور يزيد هذه المخاطر.


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