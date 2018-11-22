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كشف علماء من جامعة التكنولوجيا في ولاية جورجيا الأميركية سر خشونة ألسنة القطط ومزاياها الحيوية.

وأكد العلماء، أن البنية الخاصة للحليمات اللسانية، التي تعطي الخشونة لألسنة القطط، لا تفيد هذه الحيوانات الأليفة بتنظيف نفسها وذريتها عبر «اللعق» فقط، ولكنها تبقيها على قيد الحياة، بالمعنى الحرفي للكلمة، أثناء الحر.

وذكرت مجلة «Science»، أن الحليمات اللسانية لدى القطط تساعدها في تبريد جسمها بسرعة خلال الحر الشديد بنشر طبقة كبيرة من السائل بواسطة لسانها. وأثبت الخبراء، بعد التصوير المقطعي لألسنة القطط، أن هذه الحيوانات الأليفة تملك كمية كبيرة من الحليمات اللسانية الصغيرة وسط اللسان، وحليمات لسانية كبيرة ولكن بعدد أقل على أطراف اللسان. وأن القطط «تلعق» وتنظف ذريتها عبر الحليمات اللسانية الجانبية فقط. وأشار الباحثون إلى أن عملية لعق القطط لأجسادها في فترات الحر الشديد، تسمح لها بالتخلص من ربع حرارة الجسم أثناء ارتفاع درجات الحرارة. وتنفق القطط، وسطيا، حوالي ساعتين ونصف الساعة يوميا بعملية «اللعق» لتنظيف الجسم والتخلص من الحرارة الزائدة فيه.

