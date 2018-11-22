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يشكّل تبدّل العطر بين بشرة وأخرى من الأمور التي اختبرناها جميعاً وتساءلنا عن أسبابها.

إليكم الإجابات الشافية في هذا المجال، والتي من شأنها أن تسمح لكم باختيار العطر المناسب لكل نوع من أنواع البشرات.

قد يُصادف أن يعجبكم عطر على شخص آخر، ولكنه يعطي نتيجة مختلفة تماماً عندما تضعونه على بشرتكم. والسبب يعود إلى أن تفاعل العطر يختلف باختلاف درجة حموضة البشرة التي نضعه عليها، ولذلك فإن عطراً معيناً قد يليق للبعض ولا يليق للبعض الآخر.

إن البشرة الناعمة والمرطّبة جيداً تحتفظ عادةً برائحة العطر لفترة أطول من البشرة الجافة التي تفتقد إلى الترطيب. أما أصحاب البشرات الدهنيّة فعليهم أن يتجنّبوا استعمال العطور القويّة جداً أو أن يستعملوا كميّة أقل من العطر لأن نوع بشرتهم يتشرّب الجزيئات العطريّة أكثر من سواها. أما البشرة الجافة فتحتاج إلى أن نضع كميّة أكبر من العطر عليها، ولكن انتبهوا إلى أن العطر قد يزيد من جفافها لأنه يحتوي على الكحول.

ما الفرق بين الصيغ العطريّة؟

إن التنوّع في الصيغ العطريّة يجعلنا نتردّد في اختيار المناسب منها، ولتسهيل هذا الأمر علينا أن نأخذ بالاعتبار الأمور التالية:

- خلاصة العطر التي يُطلق عليها أيضاً اسم «إكسير العطر» هي الصيغة الأكثر تركيزاً بالمكوّنات العطريّة ولذلك يكون ثمنها هو الأغلى. يدوم ثبات هذه الصيغة حوالى 8 ساعات، ومن الضروري استعمالها باعتدال.

- ماء العطر يتميّز بتركيزه المتوسّط بالنفحات العطريّة، وهو يحتفظ بثباته على البشرة حوالي 6 ساعات، مما يولّد توازناً مثالياً بين السعر المقبول ومدة الثبات على البشرة.

- ماء التواليت يكون أقل تركيزاً بالنفحات العطريّة من الصيغ السابقة، ولذلك فإن ثمنه يكون أقل وفترة ثباته على البشرة أقل.

كيف يتمّ اختيار العطر المناسب؟

عند التوجّه لشراء عطر جديد، نميل غالباً إلى اختيار صيغة ماء التواليت خاصةً بالنسبة للعطور الفاخرة. ويعود ذلك إلى رائحتها المتوسطة القوة وسعرها المقبول. قد يكون هذا الأمر مناسباً للبشرات الدهنيّة والعادية أما في حالة البشرات الجافة فيُنصح باعتماد صيغة ماء العطر أو خلاصة العطر نظراً لثباتها لفترة أطول على البشرة، كما أننا لا نكون بحاجة إلى استعمال كمية كبيرة منها مما يشكّل توفيراً على المدى الطويل.

