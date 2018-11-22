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الوفيات


فيصل عبدالمحسن علي محمد 51 عاما، شيع، حسينية الامام علي، الدسمة، ق 5، ش 50، م 3، ت: 99822276.
سويلم محمد الناصر الرشيدي 76 عاما، شيع، الرجال: الاندلس، ق 12، ش 16، م 28، ت: 50123456، النساء: العارضية، ق 6، ش 1، ج 3، م36، ت: 66997799.
فاطمة محمد غلوم، أرملة فتح الله علي محمد الكندري 88 عاما، شيعت، الرجال: ديوان الكنادرة، الشعب، ت: 99079294، النساء: الجابرية، ق 6، ش 12، م 20، ت: 99729595.
محمد ابراهيم بلال سعد 51 عاما، شيع، الرجال: اليرموك، ق 4، ش 3، م 22، ت: 66544811، النساء: الرحاب، ق 1، ش 25، م 5.
احمد حسين الهولي 74 عاما، شيع، الرجال: ديوان الكنادرة، الشعب، ت: 55632632، النساء: الرميثية، ق 7، ش 73، م 3.
هناء عبدالله راشد الزير، زوجة جمال فهد العبيد 59 عاما، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الروضة، ق 4، شارع ابوموسى الاشعري، م 51، ت: 97999745، 99394422.
سوهج مزيد الزويد المطيري 86 عاما، شيع، الجهراء، القصر، ق 1، ش 2، م 25، ت: 51411132.
نورة منيشد سهو الحربي، أرملة شقاحي سعد السدير السعيدي 86 عاما، شيعت، الرجال: العزاء بالمقبرة، ت: 98553424، النساء: مدينة سعد العبدالله، ق 6، ش 606، م 6.
فضيلة عيدان محمد الخليفة 61 عاما، التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: حسينية الأوحد، ت: 99661186، 50086060، النساء: العديلية، ق 2، شارع سلطان الكليب، م 51، ت: 22526012.
صالح ناصر محمد ابا الخيل 88 عاما، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: ديوان ابا الخيل، الزهراء، ق 8، ش 800، م 61، ت: 99455511، النساء: الاندلس، ق 12، ش 3، م 21، ت: 66766619.
هدوه سعيد ضمن الصواغ، زوجة مطلق قطوان ضمن الصواغ 60 عاما، شيعت، الرجال: الصباحية، ق 3، ش 7، م 811، ت: 99333415، النساء: الصباحية، ق 3، ش 7، م 833.
إنا لله وإنا إليه راجعون


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