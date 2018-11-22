عربيات ودوليات

واشنطن إسطنبول الوكالات: أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بيانا عن مقتل الاعلامي السعودي جمال خاشقجي أكد فيه أن السعودية حليف قوي لأميركا وتساعد في كثير من الملفات مشددا على أن أميركا يجب أن تضع مصالحها أولا. وكان من المقرر أن يستلم ترامب تقييم الاستخبارات الأميركية بشأن مقتل خاشقجي الثلاثاء وفي بيانه بعنوان «أميركا أولا» لم يذكر ترامب اذا كان قد اطلع على تقييم الاستخبارات أم لا. وقال ترامب «تواصل وكالاتنا الاستخباراتية تقييم جميع المعلومات لكن من المحتمل جدا أن يكون ولي العهد على علم بهذا الحدث المأساوي، ربما كان وربما لم يكن». وأعرب ترامب عن دعمه للسعودية وذلك في البيان الذي وبدأه الرئيس الأميركي بالجملة «ان العالم مكان خطير للغاية» وأشار الى أن الولايات المتحدة تعتزم أن تظل شريكاً راسخا للسعودية مشيراً الى أنه على صعيد آخر فان أجهزة المخابرات الأميركية تواصل تقييم المعلومات بشأن مقتل خاشقجي، مضيفاً بأنه «ربما سيصعب معرفة كافة الحقائق المحيطة بالجريمة».

وشدد ترامب على المصالح مع السعودية وشركاء آخرين في المنطقة وأن الولايات المتحدة تعتزم استمرار هذه الشراكة. كما أشار البيان الأميركي الى دور السعودية في الحرب العالمية على الارهاب وأن المملكة أنفقت المليارات من الدولارات لقيادة الحرب ضد التطرف والارهاب، وأنها كذلك حليف عظيم في مواجهة ايران. وكان ترامب قد أخبر الصحافيين السبت الماضي بأن تقريراً مفصلا ونهائيا بخصوص التحقيق من جانب الولايات المتحدة الأميركية سوف يصدر الثلاثاء. ويركز الرئيس الأميركي بأن الهدف الأساسي لواشنطن والأهم هو القضاء على تهديد الارهاب في العالم «الذي بات مكاناً خطراً جداً».

ودافع الرئيس الأميركي عن بيانه قائلا انه لن يتخلى عن المملكة العربية السعودية واستثماراتها بسبب مقتل خاشقجي وقال، في تصريحات للصحافيين بعد البيان الذي أصدره، ان الاستخبارات المركزية الأميركية «CIA» لم تتوصل الى تقييم «حاسم ونهائي» بشأن مقتل خاشقجي. وأضاف ترامب: «ربما فعل وربما لم يفعل» في اشارة الى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

واعتبر ترامب أنه سيكون «خطأ كبيرا» أن يتخلى عن العلاقة مع السعودية بسبب قضية خاشقجي وقال انه «لن نتخلى عن مئات ملايين الدولارات ونسمح لروسيا والصين بالحصول عليها». وأضاف ترامب «اذا انفصلنا عنهم فان أسعار نفطكم سوف تخترق السقف». وتابع بالقول: «انها معادلة بسيطة جدا بالنسبة لي، الأمر بالنسبة لي هو أن تكون أميركا عظيمة مجددا وأن تكون أميركا أولا»، وأكد أنه لن يسمح بـ«تدمير» الاقتصاد الأميركي بسبب مقتل خاشقجي. وهاجم ترامب ايران مجددا، قائلا ان العالم يحتاج الى ثقل موازن من أجل مواجهة ايران، مضيفا «اذا تخلينا عن المملكة العربية السعودية سيكون خطأ كبيرا جدا».وتابع «انهم يرغبون في الانسحاب من اليمن، اذا فعل الايرانيون الشيء نفسه».

من جهته قال وزير الخارجية مايك بومبيو امام الصحافة انه «عالم خبيث وقاس وخصوصا في الشرق الاوسط» مبررا اعطاء الأولوية «للمصالح الأميركية».

