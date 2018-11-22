عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: أكّد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في واشنطن أنّ من أصدر الأمر بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في مطلع أكتوبر الماضي يجب أن يحاسب كائناً من كان. وقال جاويش أوغلو اثر لقائه نظيره الأميركي مايك بومبيو «نحن لانريد تقويض علاقتنا بالسعودية» لكن «من أصدر الأمر (بقتل خاشقجي)، كائناً من كان، يجب أن يُحاسب... من ارتكب هذه الجريمة، كائناً من كان يجب، أن يساق أمام العدالة».

وأضاف الوزير التركي انّ «هدف» بلاده هو كشف من يقف خلف هذه الجريمة، وذلك بعيد اعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ من أمر بقتل خاشقجي قد لا يُعرف أبداً وأنّه لن يضحّي بعلاقة التحالف القائمة بين بلاده والمملكة. وقال الرئيس الأميركي انّ تقرير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي اي ايه» حول جريمة قتل خاشقحي لم يتوصّل الى أيّ استنتاج «قاطع». وقال الوزير التركي «نحن لاننظر الى هذه القضية كقضية ثنائية. هذه قضية جنائية وقضائية يجب أن يتم التعامل معها بهذه الصفة».وأعرب عن أسفه لـ«عدم تعاون السعوديين» من وجهة نظر أنقرة، بما فيه الكفاية في هذه القضية معترفاً في الوقت نفسه بأنّه لا تزال هناك حول هذه الجريمة «أسئلة بدون أجوبة». وقال «انّ أدلّتنا لاتجرّم أحداً» بوصفه الشخص الذي أمر بقتل خاشقجي». وأعلن جاويش اوغلو من جهة أخرى أنّه استمع بنفسه الى التسجيل الصوتي الذي يوثّق جريمة قتل خاشقجي داخل القنصلية، مؤكّداً أنّ التسجيل «مقزّز حقاً، واذا استمعتم اليه فستدركون أنّها جريمة قتل متعمّدة». وتابع قائلا «اذا حدث جمود هنا وكان هذا أقصى ما سيصل اليه هذا التحقيق أو اذا لم يكن هناك تعاون كامل، عندها يمكننا تقديم الطلبات اللازمة لاجراء تحقيق دولي» مضيفا أنه بحث الأمر مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. وأضاف أن بومبيو أبلغه بأنه يريد رؤية نتيجة التحقيقين التركي والسعودي في القضية.

