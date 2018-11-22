عربيات ودوليات

موسكو واشنطن - الوكالات: لم يستبعد الكرملين أن يلتقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين «G20» في الأرجنتين. وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح صحافي، امس «هذا (اللقاء) غير مستبعد، ولا أعرف ماذا سيبحث الطرفان .. ومن الواضح أن اللقاء سيكون ثنائيا، مثلما نتوقع». وتبدأ قمة مجموعة العشرين أعمالها في الأرجنتين يوم 30 نوفمبر الجاري وتتواصل حتى الأول من ديسمبر القادم. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال الثلاثاء انه يعتزم مقابلة ولي العهد السعودي على هامش اجتماعات قمة مجموعة الدول العشرين الكبرى في الأرجنتين اذا شارك ولي العهد السعودي في القمة، مضيفا أنه من غير الواضح حتى الآن ما اذا كان الأمير محمد سيشارك في القمة باعتبار المملكة العربية السعودية عضواً في المجموعة.

