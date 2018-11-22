عربيات ودوليات

القدس المحتلة - أ. ف. ب - د. ب. أ: صرح وزير إسرائيلي امس بأن إسرائيل أقرب من أي وقت مضى من إعادة السيطرة على قطاع غزة. ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن غلعاد أردان، وزير الشؤون الاستراتيجية، القول إن «إسرائيل قريبة أكثر من أي وقت مضى من إعادة السيطرة على قطاع غزة أو جزء منه» وقال «إذا كانت هذه الخطوة ستضمن أمن مواطني الدولة فإن إسرائيل ستفعل ذلك».

من جانبه، هدد الوزير يوآف جالانت، عضو المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية، زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار وقال إن أيامه «أصبحت معدودة»، كما هدد بأن «إسرائيل ستختار التوقيت المناسب للقيام بعملية عسكرية في غزة». يأتي هذا قبل ساعات من وصول وفد من حركة «حماس» إلى مصر، في أول زيارة منذ ثلاثة أشهر. وكانت مصادر أوضحت أن وفد «حماس» سيبحث في القاهرة تطورات الأوضاع في قطاع غزة وملف تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل إلى جانب ملف المصالحة الفلسطينية.

إلى ذلك، اعتبرت وزيرة العدل الإسرائيلية آياليت شاكيد أمس أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المنتظرة للسلام مع الفلسطينيين هي «مضيعة للوقت». وقالت الوزيرة في ندوة نظمتها صحيفة «جيروزاليم بوست» «أعتقد أن الهوة بين الإسرائيليين والفلسطينيين أكبر بكثير من أن يتم ردمها». ولدى سؤالها عن رأيها في مبادرة السلام التي يتوقع أن يكشف عنها ترامب خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة ردت شاكيد بالقول «أعتقد شخصيا أنها مضيعة للوقت». وتنتمي شاكيد إلى حزب «البيت اليهودي» اليميني المتشدد، الذي يعد مكونا أساسيا في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الائتلافية.

ويعارض عدد من أعضاء الحزب، بمن فيهم شاكيد، علنا حل الدولتين كخيار لإنهاء النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وتعهد الفلسطينيون الوقوف في وجه خطة سلام ترامب المرتقبة وقطعوا العلاقات مع إدارته بعد قراره في ديسمبر نقل سفارة بلاده الى القدس وإعلان المدينة المتنازع عليها عاصمة للدولة العبرية. ويرى الفلسطينيون في القدس عاصمة لدولتهم المستقبلية في ظل توافق دولي على أن وضعها النهائي يبقى خاضعا للتفاوض بين الجانبين. وقطع ترامب مساعدات بقيمة نحو 500 مليون دولار للفلسطينيين الذين يتهمون البيت الأبيض بالسعي لابتزازهم للموافقة على الخطة التي يعتبرون أنها منحازة بشكل صارخ لصالح إسرائيل. وقال المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات اخيرا إن خطة السلام التي تعدها إدارة ترامب ستركز «بشكل كبير» على الحاجات الأمنية لاسرائيل مع السعي لأن تكون «منصفة» بحق الفلسطينيين.

وبينما أعربت عن تشاؤمها بشأن فرص السلام مع الفلسطينيين في الوقت الحالي، أكدت شكيد أنها ستتعامل بشكل منفتح مع الخطة الأميركية. وقالت «رغم أنني أريد السلام كغيري، إلا أنني أكثر واقعية وأدرك استحالة ذلك في الوقت الراهن. ومع ذلك، فلننتظر لنرى ما الذي ستقدمه» الولايات المتحدة.

