عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة الاسرائيلية صباح امس مخيم شعفاط في مدينة القدس الشرقية المحتلة تنفيذاً لأمر من بلدية القدس الاسرائيلية بهدم 16 متجراً فلسطينيا على الشارع الرئيس للمخيم بحجة البناء غير المرخص. وهدمت المتاجر الستة عشر في المخيم بعد أن علقت البلدية عليها اخطارات بأوامر على المحلات بدعوى أن البناء غير مرخص. وأبلغ أصحاب المتاجر أن عملية الهدم ستجري خلال 12 ساعة من تسلم الاخطار وطلب منهم تفريغها من البضائع والا سيقوم عمال من البلدية بالتفريغ ويجبر أصحاب المحلات بدفع التكاليف.

ومخيم شعفاط هو المخيم الوحيد في القدس الشرقية المحتلة وفصلته اسرائيل عن باقي المدينة بجدار الفصل العازل ويعيش فيه حوالي 24 ألف فلسطيني. وقال منسق علاقات اللجان الشعبية في مخيم شعفاط خضر الدبس «ان المحلات بنيت عام 2007، وجاءت عملية الهدم من قبل بلدية الاحتلال على المخيم لفرض سيادتها وتصفية قضية اللاجئين خصوصا بعد ان اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب وقف مساهمة بلاده في الاونروا». واضاف الدبس «حاصرت الشرطة المخيم ونشرت نحو 500 من عناصرها كاستعراض عضلات فالشرطة تمتنع عادة عن الدخول الى المخيم خوفاً من اندلاع مواجهات».

