عربيات ودوليات

واشنطن الوكالات: فيما يلي النص الكامل لبيان الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي نشره البيت الأبيض:

أميركا أولاً

العالم مكان خطر جدا!

ان دولة ايران، على سبيل المثال، هي المسؤولة عن حرب دموية بالوكالة ضد المملكة العربية السعودية في اليمن، وتحاول زعزعة استقرار محاولات العراق الهشة نحو الديموقراطية، وتدعم جماعة حزب الله الارهابية في لبنان، وتدعم الدكتاتور بشار الأسد في سورية (الذي قتل الملايين من مواطنيه)، وأكثر من ذلك بكثير. وبالمثل، قتل الايرانيون العديد من الأميركيين وغيرهم من الأبرياء في جميع أنحاء الشرق الأوسط. تقول ايران علناً، وبقوة كبيرة، «الموت لأميركا!» و«الموت لاسرائيل!»، تُعتبر ايران «الراعي الرئيسي في العالم للارهاب».

من ناحية أخرى، فإن المملكة العربية السعودية ستنسحب بكل سرور من اليمن اذا وافق الايرانيون على المغادرة. وسيقدمون على الفور المساعدة الانسانية المطلوبة بشدة. بالاضافة الى ذلك، وافقت المملكة العربية السعودية على انفاق مليارات الدولارات في قيادة الحرب ضد الارهاب الاسلامي الراديكالي.

بعد رحلتي التي شهدت مفاوضات كبيرة الى السعودية العام الماضي، وافقت المملكة على انفاق واستثمار 450 مليار دولار في الولايات المتحدة. هذا هو مبلغ قياسي من المال. سيخلق مئات الآلاف من فرص العمل، وتنمية اقتصادية هائلة، وثروة اضافية كبيرة للولايات المتحدة. من أصل 450 مليار دولار، سيتم انفاق 110 مليارات دولار على شراء معدات عسكرية من بوينغ ولوكهيد مارتن ورايثيون والعديد من كبار مقاولي الدفاع الأميركيين. اذا قمنا بالغاء هذه العقود بحماقة، فإن روسيا والصين ستكونان المستفيدتين الهائلتين، وتسعدان للغاية بالحصول على كل هذه الأعمال الجديدة. ستكون هدية رائعة لهم مباشرة من الولايات المتحدة!

الجريمة ضد جمال خاشقجي كانت رهيبة، وهي جريمة لا تتغاضى بلادنا عنها. في الواقع، لقد اتخذنا اجراءات قوية ضد أولئك الذين سبق أن عُرف أنهم شاركوا في القتل. بعد بحث مستقل كبير، نعرف الآن الكثير من التفاصيل عن هذه الجريمة الرهيبة. لقد فرضنا بالفعل عقوبات على 17 سعوديًا معروفًا بتورطهم في قتل السيد خاشقجي، والتخلص من جثته.

يقول ممثلو المملكة العربية السعودية إن جمال خاشقجي كان «عدوا للدولة» وعضواً في جماعة الاخوان المسلمين، لكن قراري لا يستند بأي حال على هذا، انها جريمة غير مقبولة وفظيعة. وينفي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشدة أي علم بالتخطيط أو تنفيذ جريمة قتل السيد خاشقجي. تواصل وكالاتنا الاستخباراتية تقييم جميع المعلومات، لكن من المحتمل جدا أن يكون ولي العهد على علم بهذا الحدث المأساوي، ربما كان وربما لم يكن!

ومع ذلك، قد لا نعرف أبداً جميع الحقائق المحيطة بقتل السيد جمال خاشقجي. على أي حال، علاقتنا مع المملكة العربية السعودية. لقد كانوا حليفا عظيما في حربنا المهمة جدا ضد ايران. تنوي الولايات المتحدة البقاء شريكا ثابتا للمملكة العربية السعودية لضمان مصالح بلدنا واسرائيل وجميع الشركاء الآخرين في المنطقة. هدفنا الأسمى هو القضاء التام على تهديد الارهاب في جميع أنحاء العالم!

أدرك أن هناك أعضاء في الكونغرس يرغبون، لأسباب سياسية أو غيرها، في الذهاب نحو اتجاه مختلف، وهم أحرار في فعل ذلك. سأدرس في أي أفكار تقدم لي، ولكن فقط اذا كانت متسقة مع الأمن والسلامة المطلقين لأميركا. بعد الولايات المتحدة، المملكة العربية السعودية هي أكبر دولة منتجة للنفط في العالم. لقد عملوا معنا بشكل وثيق وكانوا مستجيبين للغاية لطلباتي بالحفاظ على أسعار النفط عند مستويات معقولة، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة للعالم. بصفتي رئيساً للولايات المتحدة، أعتزم أن أضمن، في عالم خطير جداً، أن تواصل أميركا السعي من أجل مصالحها وتنافس بقوة البلدان التي ترغب في التسبب بضرر لنا. ببساطة شديدة يطلق عليها أميركا أولا!

