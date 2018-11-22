وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

واستقبل سموه كذلك بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. كما استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.

كذلك استقبل سمو الأمير بقصر بيان صباح أمس وزير التجارة والصناعة خالد الروضان والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ووزراء التجارة والصناعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي محمد ثنيان الغانم ورؤساء مجالس اتحاد غرفة تجارة وصناعة دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون التجاري والصناعي للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت.

وأشاد سموه بالدور الفاعل لوزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس اتحاد غرفة التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهود المبذولة للاستمرار في تحقيق المزيد من التكامل بين الدول لاسيما في المجالين التجاري والصناعي بما يحقق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون الخليجي متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والسداد.

حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله.

بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة علي الغانم خلال لقائه سمو الامير عن فخره واعتزازه بالتعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص الخليجي مشيدا بالنتائج الايجابية للاجتماعات الخليجية الهادفة الى تحقيق التكامل التجاري والصناعي بين الاشقاء في دول مجلس التعاون.

وأشاد بدور الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز جهود التكامل الاقتصادي بين دول الخليج.

