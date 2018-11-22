وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال لبنان متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللجمهورية اللبنانية وشعبها دوام التقدم والازدهار.

كذلك بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

كذلك بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية الى الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الاسلامية أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الارهابي الذي استهدف احتفالا بالمولد النبوي الشريف في احدى القاعات في العاصمة كابول وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية معربا سموه عن استنكار الكويت وادانتها الشديدة لهذا العمل الاجرامي والارهابي الشنيع الذي ترفضه جميع الشرائع السماوية والقيم الانسانية والذي استهدف أرواح الأبرياء الامنين وزعزعة أمن واستقرار البلد مؤكدا سموه موقف دولة الكويت الثابت في رفضها للارهاب بكل أشكاله وصوره وتعاونها مع المجتمع الدولي لمحاربته والقضاء عليه.

وبعث كل من سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقيتين مماثلتين. وبعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها والدة صاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

