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التقى وزراء التجارة الخليجيين

المبارك استقبل الجبري والزياني وعطا الله وسمعان


استقبل سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان أمس وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري يرافقه الكاتب الصحافي جورج سمعان وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
واستقبل سموه وبحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني يرافقه وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري 56 في الكويت.
حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد خالد الأحمد الصباح.
كما استقبل سموه رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان الكاتب الصحافي سمير عطا الله وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.


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