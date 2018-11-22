وطن النهار

استقبل رئيس التحرير الدكتور عماد جواد بوخمسين سفير جمهورية إيطاليا لدى البلاد جيوسيبي سكونياميليو، وذلك في مكتبه بمجموعة بوخمسين القابضة ظهر أمس الأربعاء. وقد استعرض السفير الإيطالي العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن الكويت هي الشريك الأول لإيطاليا في المنطقة. آملاً أن تتطور وتنمو العلاقات بشكل كبير عما سبق. وأوضح أن التبادل التجاري بين البلدين شهد ارتفاعاً كبيراً خلال السنتين الماضيتين.

ودعا الكويتيين إلى زيارة بلاده التي قال إنها تتمتع بمناظر طبيعية خلابة، لافتاً إلى أن الحكومة الإيطالية تسعى إلى تحسين الخدمات لجلب السياحة النوعية من الخليج والكويت خصوصاً. وأشار إلى أن إقامة أسبوع إيطالي في الكويت خطوة مهمة لتعريف الكويتيين بالثقافة الإيطالية وأهم منتوجاتها. ولفت إلى أن العروض التي أقيمت في سماء الكويت عبر طائرات اليوروفايتر، لاقت استحسان الجميع.

ومن جانبه رحب بوخمسين بضيفه مؤكداً أن الشعب الكويتي يحب السياحة والسفر وأن إيطاليا تعد وجهة مهمة للسياحة في أوروبا، لافتاً إلى ان فتح خط جوي من قبل الخطوط الجوية الكويتية إلى ميلانو أخيراً سيسهم في زيادة عدد السياح. وأشار بوخمسين إلى أن الإعلام الكويتي دافع مهم لتوطيد علاقات الكويت بالدول الصديقة والشقيقة، متمنياً النجاح للأسبوع الثقافي الإيطالي.

