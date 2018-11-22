وطن النهار

استقبل رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ«كونا» الشيخ مبارك الدعيج بمكتبه أمس الاربعاء السفير الكندي لدى الكويت لويس بيير ايمون.

وتم خلال اللقاء بحث التعاون الإعلامي بين «كونا» والمؤسسات الاعلامية في كندا والتأكيد على دور الاعلام واهميته في توطيد العلاقات الدبلوماسية وتعزيز التعاون بين مختلف الدول بما يخدم مصالح شعوبها.

وأشاد السفير الكندي بما تقوم به وكالة الأنباء الكويتية لدعم العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الصديقين وتقوية الروابط والتواصل بين الشعبين الكويتي والكندي منوها بالخدمات الإعلامية العديدة والمتنوعة التي تقدمها الوكالة.

من جانبه اكد الشيخ مبارك الدعيج اهتمام «كونا» بتنمية العلاقات التاريخية مع كندا الصديقة خاصة في المجالات الثقافية والإعلامية والسياسية مشيدا بالتعاون الإعلامي القائم بين البلدين الصديقين.

وحضر اللقاء نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية والاتصالات عبدالحميد ملك ومدير إدارة التسويق والعلاقات العامة عصام الرويح.

