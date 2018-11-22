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فواز الخالد: الأزمات تظهر المعدن الأصيل لشباب الكويت


أكد محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد أن موجة الامطار الاستثنائية الاخيرة التي تعرضت لها البلاد وكانت المحافظة الاكثر تأثرا بها وتضررا منها أظهرت المعدن الأصيل لشباب وأبناء الكويت وتعاضدهم وتماسكهم بروح وطنية صادقة للتغلب على الشدائد والمعوقات.
جاء ذلك خلال استقبال المحافظ للمواطن سعد السبيعي، بديوان عام المحافظة، حيث وصفه بأحد شباب المحافظة البررة، الذين اثلجوا صدورنا بحسهم الوطني الرفيع وتفاعلهم الايجابي البالغ، وأهداه المحافظ الخالد درعا تذكارية تعبيرا عن السعادة والامتنان له قائلا: دائما ما تتجلى القيم والعادات الاصيلة والصفات النبيلة لأبناء الكويت في وقت الازمات والشدائد وفي مختلف الظروف، فقد سارع الابن سعد الى الحضور ميدانيا لمؤازرة اخوانه منتسبي الجهات الرسمية القائمة على مواجهة تداعيات الامطار معنوياً، وقام بتوزيع القهوة والحلوى عليهم، مجسداً الروح الطيبة الباعثة على الاعتزاز بشباب الكويت وأهلها الكرام اجمعين، فهنيئا لمحافظتنا الحبيبة وللكويت الغالية بكل ابنائها.


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