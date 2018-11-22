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الحمود وجَّه بالاستعداد لسوء الأحوال الجوية المحتملة


أكد مدير العلاقات العامة والتنسيق والمتابعة بمحافظة الفروانية حامد الدبي، حرص المحافظة بناء على تعليمات وتوجيهات المحافظ الشيخ فيصل الحمود، بمتابعة جميع المشكلات واحتياجات ومتطلبات أهالي مناطق المحافظة.
وأضاف أن المحافظ وجه باستمرار التنسيق المباشر مع جميع الجهات التنفيذية لمتابعة آخر التطورات جراء هطول الأمطار خلال الأيام السابقة على منطقة جليب الشيوخ وجميع مناطق المحافظة، ورفع حالة الاستعداد والطوارئ ومراجعة جميع الاستعدادات واتخاذ بعض الاجراءات الوقائية لمواجهة سوء الأحوال الجوية المحتملة.
وأشار الدبي الى سعي المحافظة وفقا لاستراتيجية عملها باستمرار تطوير مستوى أدائها والارتقاء به، ولاسيما حرصها على اقامة خطوط تواصل دائم ومستمر مع أهالي المحافظة، وذلك للوصول الى تعزيز الثقة بين الأهالي ومحافظة الفروانية.


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