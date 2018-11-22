وطن النهار

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن بدء استقبال طلبات التعويض عن الأضرار الناجمة عن سوء الاحوال الجوية وموجة الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد اعتبارا من يوم الاحد المقبل، مشيرة الى استعداد الفريق المختص بالتعويضات لاستقبال المواطنين.

وقالت الصبيح التي ترأست ايضا فريق متابعة ومعالجة تداعيات مشكلة الامطار والسيول في تصريح للصحافيين: ان استقبال طلبات التعويض سيكون في مقر الهيئة العامة للتعويضات في منطقة الشامية، مؤكدة انه جار العمل على اعداد النماذج والاجراءات المتعلقة باستقبال طلبات التعويض للمتضررين والتي ترتبت على هطول الامطار الغزيرة الأسبوع الماضي وتعرضت بعض ممتلكات المواطنين الى التلف. من جانب آخر، عزلت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، 6 اعضاء من مجلس ادارة جمعية ضاحية عبدالله السالم والمنصورية التعاونية، ارتكبوا مخالفات مالية وادارية جسيمة وردت تفصيلا بتقرير اللجنة العليا لدراسة تقييم نتائج اعمال لجان التحقيق والمراجعة. قرار العزل الذي اصدرته الوزيرة الصبيح والذي حصلت «النهار» على نسخة منه، شمل كل من رئيس مجلس ادارة الجمعية وأمين والسر وأمين الصندوق ورئيس لجنة المشتريات ورئيس لجنة المشاريع الصغيرة ورئيس اللجنة الاجتماعية، وضمن تعيين كل من فيصل محمد الضاحي وعبدالرحمن سيد احمد الطبطبائي وعبدالله عبدالمحسن السبيعي وايمن بدر المنصور ورائد انور الرخيمي وعامر عواد الجبعري كأعضاء في مجلس ادارة بدلا عن المعزولين، على ان يتم انتخاب البديل عمن تم عزلهم من الهيئة الادارية لمجلس الادارة خلال اسبوع من صدور هذا القرار. وأكدت الصبيح في قرارها على رئيس مجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية لانتخاب من يحل محل الاعضاء المعزولين وذلك خلال مدة اقصاها سنة، مشددة على الاعضاء المعزولين الالتزام بتسليم ما يكون بعهدتهم من اموال ومستندات الى مجلس الادارة خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا واحدا، مطالبة بضرورة العمل في احكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به. في سياق آخر، وبالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، انطلقت فعاليات اجتماعات فريقي العمل من المختصين والقانونين وذلك لمراجعة مسودة قانون «النظام الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة» وكذلك مشروع قانون النظام الموحد بشأن العمل التطوعي، حيث شارك في الاجتماعات ممثلين من القانونيين والمختصين في ذوي الاعاقة من دول مجلس التعاون الخليجي.

