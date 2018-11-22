وطن النهار

أعلن الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد المهدي ان اجمالي المشاريع المدرجة في خطة التنمية 2018/2019 وفقا لتقرير المتابعة للربع الثاني من الخطة تبلغ 137 مشروعا بينها 118 مشروعا مستمرة من خطط سابقة و19 مشروعا جديدا .

وقال المهدي خلال مؤتمر صحافي عقده امس للاعلان عن نتائج تقرير المتابعة نصف السنوي من خطة التنمية 2018/2019 بحضور مدير ادارة اعداد ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج سعاد العوض، كاشفاً عن نتائج تقرير المتابعة فيما يتعلق بمقارنة اعداد المشاريع ونسب الانفاق على مشاريع الخطة مشيرا الى ان خطة التنمية السنوية 2018/2019 شهدت انخفاضا في اعداد المشاريع مقارنة بالعامين الماضيين بينما ارتفعت نسب الانفاق على المشاريع فيها، انخفاض في عدد المشاريع من 279 مشروعا في خطة 2016/2017 الى 149 مشروعا في خطة 2017/2018 ثم الى 137 مشروعا في خطة العام الحالي 2018/2019. وذكر المهدي ان اجمالي الاعتمادات المالية في خطة التنمية السنوية 2016/2017 بلغ 3 مليارات دينار بينما بلغ 2.9 مليار دينار في خطة 2017/2018، و3.8 مليارات دينار في خطة العام الحالي 2018/2019. مشيرا الى ان اجمالي الانفاق في 2016/2017 بلغ 672.9 مليون دينار و514.5 مليون دينار في 2017/2018 بينما بلغ اجمالي الانفاق في خطة التنمية الحالية مليار و88 مليون دينار، لافتا الى ان نسبة المشاريع في المرحلة التنفيذية في خطة 2016/2017 بلغت 55% بينما بلغت 53% في خطة 2017/2018 ثم ارتفعت الى 58% في خطة التنمية السنوية 2018/2019. واوضح المهدي الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة السنوية 2018/2019حيث بلغ عدد المشاريع في المرحلة التنفيذية 79 مشروعا والمشاريع في المرحلة التحضيرية 42 مشروعا بالاضافة الى عدد المشاريع التي لم تبدأ بعد والذي بلغ 16 مشروعاً.

وحول التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات اعلن انها بلغت 538 تحديا بينها 182 تحديا اداريا 103 تحديات مالية 159 تحديا فنيا و78 تحديا لدى جهات رقابية و16 تحديا لاسباب تشريعية كاشفا انه تم حل 354 تحديا بنسبة 66% من اجمالي التحديات التي واجهت تنفيذ المشروعات .

وأشار المهدي إلى أن عدد المشروعات الاستراتيجية في خطة التنمية بلغ 21 مشروعا موزعة على ركائز الخطة، حيث توجد 6 مشروعات في كل من ركيزتي اقتصاد متنوع مستدام، وبنية تحتية متطورة. و4 مشروعات في كل من ركيزتي رعاية صحية عالية الجودة، وبيئة معيشية مستدامة. ومشروع في ركيزة رأس مال بشري إبداعي. مضيفاً أن نسبة الإنفاق على المشروعات الاستراتيجية كانت الأعلى في ركيزة رأس مال بشري إبداعي، حيث بلغت نحو 40%، ثم اقتصاد متنوع مستدام 38%، و26% في ركيزة بنية تحتية متطورة، ثم في ركيزة رعاية صحية عالية الجودة 21%، وأخيراً 6.3% في ركيزة بيئة معيشية مستدامة. هذا وقد ارتفعت نسبة الإنفاق على المشروعات الاستراتيجية بمقدار 11.6% مقارنة بنفس الفترة في العام السابق.

