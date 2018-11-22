وطن النهار

أكد نائب المدير العام لقطاع التحرير ورئيس تحرير وكالة الأنباء الكويتية «كونا» سعد العلي أمس الاربعاء ان الاعلام الرقمي بات يملك الكثير من التأثير على صناعة الاعلام، مشيرا إلى انه ترك بعض الحكومات في حالة ارتباك بشأن كيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال العلي خلال ندوة نظمتها مؤسسة «يورافكس» في بروكسل بعنوان «الدبلوماسية الرقمية في عصر التضليل الإعلامي» ان «وسائل التواصل الاجتماعي اداة جديدة دخلت عالم الاتصالات واحدثت تأثيرا كبيرا على صناعة الإعلام في جميع أنحاء العالم».

وأشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أضحت أيضا عاملا مؤثرا في عملية صناعة القرارات لدى بعض الحكومات وكيفية الرد على ذلك التحدي الجديد.

وأوضح أن بعض الحكومات واجهت معضلة سواء بالرد عبر وسائل الإعلام القديمة من الصحف أو القنوات التلفزيونية بينما ارتأت أخرى مخاطبة الجمهور من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

واوضح العلي ان «الإعلام بشكل عام يعاني حالة من الارتباك بسبب وسائل التواصل الاجتماعي».

وأوضح أن الناس منقسمون حول تعريف ما إذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي هي الإعلام او لا، مضيفا ان كثيرا من الاخبار التي يتم تداولها على تلك الوسائل الإعلامية ليست صحيحة.

والقى باللوم على الجامعات لعدم تدريسها لوسائل الإعلام الاجتماعي كموضوع رئيس، مشيرا الى ان الناس في حيرة بالنظر لاعتبار وسائل التواصل الاجتماعي كاحدى وسائل الاعلام أو لا.

وعلى الصعيد ذاته قال رئيس تحرير «كونا»: ان بعض الحكومات التي تتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط تتخذ موقف الدفاع في كثير من الأحيان موضحا أنها تقضي الكثير من الوقت في متابعة ما يتم إرساله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأنها أو ضدها.

وأكد في هذا الصدد ان الكويت حققت أداء جيدا في التواصل مع الجمهور بشأن التعامل مع المعلومات المضللة المنشورة عبر تلك الوسائل.

واوضح ان «الحكومة في الكويت تستخدم منبري الاعلام التقليدي والرقمي في التواصل مع الجمهور» لافتا إلى انها حققت نتائج جيدة في هذا الصدد.

واكد العلي انه يجب على وكالات الانباء المختلفة أن تتكيف مع البيئة الإعلامية الرقمية الجديدة قائلا في هذا الصدد «نحن كوكالة أنباء يجب أن نأخذ أنفسنا بعيدا عن أسلوب الكتابة القديم وعلينا التكيف مع أسلوب الكتابة الجديد وكتابة وسائل الإعلام الرقمي».

من جهته قال سفير الكويت لدى بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي «ناتو» جاسم البديوي خلال مداخلته بالندوة «لقد اكتشفنا نحن في العالم العربي اهمية وسائل التواصل الاجتماعي وذلك عندما اندلعت الإضرابات والاحداث التي عرفت باسم الربيع العربي».

واضاف البديوي «لقد عرفنا مدى اهمية هذه الوسائل الا اننا لم نكن ندرك درجة فعاليتها خاصة بعد الاحداث التي شهدتها مصر والتي استخدم فيها موقع «فيس بوك».

