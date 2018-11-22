وطن النهار

أعلن مجلس أمناء جائزة السميط للتنمية الإفريقية اختيار ثلاثة فائزين لدورة هذا العام من الجائزة في قطاع الصحة تقديرًا لجهودهم ومساهماتهم في مجال تحسين الصحة في القارة الإفريقية.

وقرر مجلس أمناء الجائزة بعد تداوله لتقارير لجنتي التحكيم والاختيار للجائزة منح نصف الجائزة إلى د. سالم عبد الكريم مدير مركز أبحاث الإيدز ونائب المدير لشؤون الأبحاث بجامعة كوازولو في جمهورية جنوب إفريقيا والأستاذ بجامعة كولومبيا في الولايات المتحدة، ومنح النصف الآخر بالتساوي بين كل من الأستاذة الدكتورة شيلا كيه ويست - أستاذ طب العيون ونائب رئيس معهد ويلمر لطب العيون لشؤون الأبحاث في جامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة، وبرنامج (راكاي) للعلوم الصحية وهو مركز أبحاث غير ربحي مستقل ومقره مدينة راكاي في جمهورية أوغندا.

وجاء فوز البروفسور عبد الكريم بالجائزة مشاركةً- تقديراً لأبحاثه التي تركزت خلال العقود الثلاثة الماضية على آليات تطور مرض نقص المناعة المكتسبة ( الإيدز ) علاوة على تركيزه على ابتكار لقاحات الوقاية من المرض وعلاج المصابين به. وقد أدت هذه الإسهامات إلى تعاضد الجهود الدولية لمكافحة وباء الإيدز في العالم بصورة عامة وفي إفريقيا بصورة خاصة.

وجاء قرار مجلس الأمناء بمنح الجائزة - مشاركةً- إلى البروفسورة ويست نتيجة أبحاثها التي ركزت على طرق تحسين جراحات انحراف الأهداب (الشعرة) والقضاء على الرمد الحبيبي (التراخوما) المسبب للعمى في إفريقيا، وإسهامها الكبير في مكافحة العمى بين الأطفال والبالغين في القارة الإفريقية.

وقرر مجلس الأمناء فوز برنامج (راكاي) للعلوم الصحية بالجائزة -مشاركةً- لدوره المقدر في تحسين الصحة العامة في القارة الأفريقية من خلال مكافحة فيروس الإيدز والأمراض المنقولة جنسيًّا و اكتشافه قبل نحو ثلاثة عقود الأعراض السريرية الأولى لما كان يمثل حينها ظاهرةً طبية جديدة أطلق عليها الإفريقيون مصطلح «مرض الهزال».

كما نجح بحث البرنامج في توثيق أهمية ختان الذكور وتأثيره الإيجابي كوسيلةٍ فعالة للحدِّ من الإصابة بفيروس الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة جنسيًّا في حين كان لمنشورات البرنامج في المجلات الطبية المحكمة والمرموقة أثر بالغ وملموس على السياسات الصحية في إفريقيا والعالم.

وتعليقاً على الإعلان عن أسماء الفائزين، قال الشيخ صباح الخالد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ورئيس مجلس أمناء جائزة السميط للتنمية الإفريقية: «إن هدفنا، من خلال تقديم هذه الجائزة، هو تعزيز التغيير الإيجابي في جميع أنحاء القارة الإفريقية. وقد نتج عن الجهود الريادية المميزة للفائزين الثلاثة بجائزة السميط للتنمية الإفريقية هذا العام في مجالات تخصصاتهم في قطاع الصحة إحداث فارق إيجابي ومستدام في جميع أنحاء إفريقيا والعالم».

من جهته قال الدكتور كواكو آننج، رئيس مجلس هيئة الطاقة الذرية في غانا، وعضو مجلس أمناء الجائزة: «تمثل إنجازات جميع المرشحين للجائزة هذا العام درجة عليا من الالتزام في مواجهة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية في مجال الصحة. وتتركز جهود اثنين من الفائزين الثلاثة على طرق علاج مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) وطرق الوقاية منه، والذي يعتبر القاتل الأكبر في إفريقيا».

وأضاف : «أما الفائز الثالث فتتركز جهوده على علاج مرض الرمد الحبيبي، الذي لا يعتبر عاملاً مباشراً لارتفاع معدل الوفيات، لكنه مرض يوصف بكونه «يتيماً» يصيب أفراد المجتمعات الأكثر فقراً في الدول النامية. ومن هذا المنظور قلما تجذب مكافحة هذا المرض اهتمام ودعم الأبحاث الممولة عالميا. ويعتبر قرار تقاسم الفائزين الثلاثة للجائزة شهادة على تفاني جميع المرشحين في بذل جهود تحسين الصحة في القارة الإفريقية».

من جانبه، قال الدكتور عدنان شهاب الدين، المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي: «يمثل فائزو هذه السنة بجائزة السميط للتنمية الإفريقية قاماتٍ علمية رفيعة وإسهامات ريادية ننشدها لهذه الجائزة الرفيعة. ولأعمال الفائزين الثلاثة للجائزة هذا العام أثر كبير في تحقيق تحسيناتٍ ملموسة بمعيشة الملايين.

