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العازمي: جامعة الخليج رافد أساس في مجالي الطب والهندسة


أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، أن جامعة الخليج المنبثقة من مكتب التربية العربي لمجلس التعاون الخليجي تعد من أكبر الانجازات التي تمت في المجال التعليمي، مشيرا الى انها تعد رافداً اساساً في مجالي الطب والهندسة.
وأشار العازمي في كلمته الترحيبية أمس للوفود الخليجية المشاركة في اجتماع مجلس أمناء جامعة الخليج العربي 84، الى تمنياته لرئاسة مجلس الأمناء ممثلة بوكيل وزارة التعليم العالي د. صبيح المخيزيم التوفيق واستمرار العمل في دول مجلس التعاون من خلال عقد الاجتماعات الدورية ، الامر الذي يعد انجازاً كبيراً يخدم دول مجلس التعاون كافة.
وأردف قائلاً: على مدى 38 عاماً مضت كان الاعداد لهذه الجامعة أمراً مشرفاً في واقع الامر وانعكاساً قوياً لتعزيز اواصر التعاون، مشيداً بحضور الوفود المشاركة، متمنياً ان ينعكس الاجتماع ايجابيا على مسيرة الجامعة، معربا عن تمنياته بالتوفيق والاستمرار بالعمل الدؤوب في جامعة الخليج. من جهته، ذكر وكيل وزارة التعليم العالي د. صبيح المخيزيم أنه تم عقد اجتماع الـ84 لمجلس امناء جامعة الخليج العربي بحضور الاشقاء من وفود دول مجلس التعاون ولا شك انا هناك تعاوناً مثمراً استمر طيلة السنوات الماضية وقد نتج عن الاجتماع جملة من التوصيات والقرارات تتعلق باعتماد برامج واقرار ميزانيات ومعالجة بعض اوجه الأمور التي تحتاج الى تطوير في الجامعة كما أننا قمنا بالاطلاع على انجازاتها التي تسير بالاتجاه السليم، متمنياً الاستمرار بهذا العمل بقيادتها الى الأفضل.


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