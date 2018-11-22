وطن النهار

كشف نائب وزير الخارجية لشؤون اسيا السفير علي السعيد ان زيارة الرئيس الفلبيني الى الكويت تم تأجيلها، موضحا ان هذا التأجيل جاء لظروف خاصة.

وقال السعيد ردا لـ «النهار»: حول الزيارة للرئيس دورتي الى الكويت التي كانت مقررة في بداية شهر ديسمبر المقبل صحيح كانت الزيارة مبرمجة الا انه تم تأجيلها بطلب من الجانب الفلبيني لظروف قاهرة جعلت الرئيس لا يستطيع مغادرة بلاده في تلك الفترة وسيتم تحديد موعد لها لاحقا عبر القنوات الدبلوماسية .

ونفى السعيد ان تكون الكويت قد تلقت ترشيحاً جديداً لسفير فلبيني حتى الان متوقعا ان يتم ذلك في المستقبل القريب

وفي تصريح للصحافيين على هامش مشاركته في عيد استقلال طاجيكستان الـ 27 الذي اخذ طابعا ثقافيا بعروض موسيقية ومعرض للصور اقيم في مسرح عبد الحسين عبد الرضا بمنطقة السالمية، قال السعيد: إن احتفال سفارة طاجيكستان بعيد الاستقلال الـ 27 اخذ صبغة ثقافية، معربا عن سعادته للمشاركة في هذه الاحتفالية التي أشار أنها شيء جديد وليست كبقية الاحتفالات الأخرى حيث أن سفير طاجيكستان فضل أن يقيم أمسية ثقافية بنكهة فنية في عيد استقلالهم.

وأضاف نحن بالكويت نعشق الفن والموسيقى وتالياً نجد هذه المشاركة الكبيرة والنوعية من جميع فئات المجتمع الكويتي.

واعرب السعيد عن سعادته البالغة بالمشاركة بهذا الحفل الذي وصفه بالرائع لمهرجان الموسيقى الطاجيكية بمناسبة عيد استقلالها الـ 27 مشيرا إلى أن الحفل ارجعنا الى معاني جميلة للفن، لافتا إلى تفاعل الجمهور مع العرض الموسيقي الطاجيكي في هذه الأمسية.

وحول انفتاح طاجيكستان على الكويت والعالم العربي قال السعيد: «بشكل عام علاقة الكويت مع دول اسيا الوسطى علاقة ممتازة واخص بالذكر طاجيكستان الصديقة التي لدينا علاقة ممتازة معها ولديهم سفارة رائعة بالكويت وأداء السفير زبيدوف اكثر من رائع وساهم مع أعضاء السفارة بتوحيد العلاقة مع الكويت بمختلف جوانبها ونحن فخورون بهم.

وأضاف قائلاً: تربطنا علاقات وثيقة مع طاجيكستان وهناك وفود تأتي وتذهب من وإلى طاجيكستان وايضا من الكويت وهناك زيارات رفيعة المستوى ومنها زيارة الرئيس رحمنوف إلى الكويت والتقى سمو الامير الشيخ صباح الأحمد وكان لقاء مفعما بالحيوية والمحبة ونأمل أن مثل هذه المناسبات تزيد من تنمية وتطوير العلاقة بين البلدين. واستذكر السعيد الزيارة التي قام بها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى دوشنبي والمباحثات التي أجراها هناك مع المسؤولين الطاجيكيين.

وعن افتتاح سفارة كويتية في دوشنبي قال السعيد: رفعت توصية للمسؤولين في الكويت ونأمل أن تكون في المستقبل القريب، لافتا إلى وجود أولويات كثيرة للوزارة بصدد المراجعة، مشيرا إلى وجود رؤية لوزارة الخارجية تتعلق بالتنمية وانتم بشكل كبير في آسيا الوسطى، فضلا عن العمل الذي يقوم به الصندوق الكويتي للتنمية سواء في طاجيكستان أو غيرها من الجمهوريات الأخرى المحيطة ونأمل بما أن العلاقة جيدة بين هذه الجمهوريات أن تقوم بجهد وعمل مشترك نسهم من خلاله أن تعم الفائدة على الجميع، داعيا هذه الجمهوريات إلى تشجيع عمل القطاع الخاص للاستثمار.

وحول تطوير العمل في إدارة آسيا قال نحن في إدارة آسيا أو الإدارات الأخرى في وزارة الخارجية نقدم خططنا السنوية للمسؤولين في الوزارة وهناك ترحيب لهذه الرؤى إلا أن هناك في بعض الأحيان ما يعوق تطبيقها والإمكانات المادية فقط وإنما عن الإمكانات البشرية لكن هناك رؤى كثيرة تبحث مع المسؤولين ونأمل أن ترى مقترحاتنا النور في القريب العاجل وسنعرضها في الصحافة بعد ذلك.

وبخصوص الوضع في المنطقة واتهام إيران بالتدخل في الشأن الداخلي للمنطقة وزعزعة أمن هذه الدول قال السعيد لقد استقبلنا في بداية هذا الاسبوع السفير الإيراني الجديد لتقديم أوراق اعتماده ونأمل أن يضيف لبنة جديدة في التعامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكويت وكذلك دول مجلس التعاون ونأمل أن تقوم إيران بخطوات ملموسة نحو بناء الثقة بينها وبين جيرانها في دول مجلس التعاون لكن الأمر يرجع إلى أن تبذل المزيد من الجهود لبناء الثقة بينها وبين دول مجلس التعاون.

وحول التصريحات التي يطلقها بعض القادة في إيران ومنهم من الحرس الثوري والتي تقرأ بأنها تهديدات لدول المنطقة قال السعيد: التصريحات الصحافية نقرأها في إطارها الصحافي وما يهمنا الأعمال والأفعال وهذا ما نريده من المسؤولين في إيران.

