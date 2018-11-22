وطن النهار

اقام رجل الاعمال سعد التميمي مساء اول امس في ديوانه في منطقة السلام حفلا تكريميا لرجال الاطفاء والطوارئ الطبية وبعض الجهات والفرق التطوعية لجهودهم الكبيرة في التعامل مع ازمة الامطار التي شهدتها البلاد خلال الايام القليلة الماضية، وقد تمت مناقشة حيثيات الازمة والجهود المبذولة خلال فترة الامطار ودور جهات الدولة في ادارة الازمات والحديث تفصيليا عن البلاغات والحالات التي تم التعامل معها بالاضافة الى الارشادات الوقائية في الحالات المماثلة مستقبلا.

ورحب التميمي بضيوفه الكرام مؤكداً الدور المجتمعي الذي يقع على عاتق الشعب الكويتي بتقديم الشكر والعرفان لكل الجهود المبذولة من جميع جهات الدولة التي ادارت ازمة امطار الكويت الأخيرة بشكل مشرف.

ولفت التميمي الى اهمية الدواوين كعرف ثقافي متأصل لدى الكويتيين ما يوجب علينا ان نكون حريصين في جعل هذه الظاهرة الثقافية، ظاهرة ايجابية من خلال طرح قضايا المجتمع ومناقشتها عبر استضافة متخصصين فيها، لنشر الثقافة بين اوساط المجتمع واخذ المعلومة من اهل الاختصاص، لافتاً الى ان ديوان سعد التميمي تشرف في الفترة السابقة بتكريم ودعم رياضيين، واستضاف متخصصين في مختلف المجالات عبر تنظيم ندوات مختلفة على مدار العام.

تنسيق متكامل

ومن جانبه تحدث مسؤول شبكات التواصل الاجتماعي في الادارة العامة للاطفاء النقيب رضا السلمان حول استعدادات الاطفاء خلال السنوات الماضية حيث اوضح قائلا: نحن توقعنا حدوث مثل هذه الكوارث الطبيعية منذ زمن بعيد وكنا دائما نحاول الاستعداد لها والتدرب عليها خصوصا فيما يخص الامطار والسيول وقد قمنا بالتعاون مع 14 جهة حكومية بتمرين مشترك لمثل هذه الظروف في العام 2014 وكانت التدريبات ناجحة وتمكنا من التنسيق الكامل مع الجهات المعنية التي كانت على قدر من المسؤولية ما جعل التعامل معها خلال الايام الماضية يسيرا ومفيدا.

وتابع السلمان: الامطار في الايام الماضية كانت غزيرة جدا ونزلت في وقت محدود وبكميات كبيرة واكثر ما اعاننا في التعامل معها هو القرار الصائب لمجلس الوزراء بتعطيل الوزارات والمؤسسات الحكومية والمدارس بجميع مراحلها ما خفف كثيرا من نسبة الحوادث وسهل الطريق امام معدات الاطفاء للوصول الى مواقع البلاغات.

واوضح ان الاطفاء تعاملت مع 875 بلاغا خلال فترة الامطار الاولى وفي الفترة الثانية التي اعقبتها بيومين وصلت البلاغات الى 1000 بلاغ متنوعة ما بين حوادث واحتجاز داخل المركبات ومنازل حرائق تعطل المصاعد وغيرها مشيرا الى انه في الوقت التي كانت الادارة تخرج للتعامل مع بلاغ عن حادث واحد تفاجأ بوجود ما يقارب 16 حادثاً في نفس الاماكن وخصوصا في المناطق التي شهدت أمطاراً كثيفة مثل صباح الاحمد والاحمدي والفحيحيل والجهراء.

واشاد السلمان بالتعاون الكبير والتنسيق الذي لامسته الادارة مع جهات كثيرة ذات الشأن مثل الحرس الوطني والجيش والطوارئ الطبية والداخلية والاشغال والبلدية والصحة والكهرباء والفرق التطوعية الامر الذي ترجم نجاح التمارين والدورات السابقة بشكل واضح ومفيد مشيرا ايضا الى الدور الاعلامي الكبير الذي ساعد بشكل قوي في التخفيف من الحوادث وتحذير الناس من الاقتراب الى الاماكن الخطرة واخبارهم بالتغييرات اولا فأولاً عن الاماكن المغلقة.

وقال السلمان نحن مستعدون للايام القادمة ورجال الاطفاء جاهزون لمساعدة اهلهم وانصح المواطنين والمقيمين باصلاح اي خلل في المنازل من خرير او كهرباء تحسبا لاي طارئ.

الطوارئ الطبية

بدوره قال مدير ادارة الطوارئ الطبية منذر الجلاهمة اننا كنا على استعداد لموسم الامطار التي شهدتها البلاد في 15و 16 من الشهر الحالي وكنا نتابع المعلومات الجوية منذ فترة قبل وصولها الى الكويت وتم التنسيق المسبق من خلال ادارة الطوارئ الطبية مع بعد الجهات المعنية وتم تسيير خطة تتركز على المناطق الاشد تأثرا مثل المناطق الجنوبية والشمالية.

واردف الجلاهمة قائلا: كنا نعمل ايضا من خلال غرفة عمليات باشراف وزير الصحة لمتابعة جميع البلاغات ونتائجها مشيرا الى ان عدد البلاغات وصل الى 1968 بلاغا اغلبها حالات ربو واختناق بسبب الرطوبة العالية والغبار الذي تسببت به الامطار، بالاضافة الى عدد الزيارات التي قامت بها الادارة الى المستشفيات والتي وصلت الى 8600 زيارة.

واشاد الجلاهمة بالتعاون المثمر من قبل المواطنين والمقيمين والذي ساهم كثيرا في تسهيل وتطبيق خطة الطوارئ.

وفي السياق ذاته اوضح رئيس شعبة التوعية والارشاد في الطوارئ الطبية اسامة المذن ان خطة الطوارئ الخاصة بالادارة تم تطبيقها بشكل دقيق وفعال وبمشاركة فعالة من جميع المنتسبين والفنيين والذين تعاملوا مع الحدث بشغف وحب لواجبهم الانساني قبل واجبهم المهني والتحاق الجميع حتى الذين كانوا في اجازة عمل.

وقال المذن: نحن مستعدون في اي وقت وفي اي ظروف والتواصل مستمر مع الناس عن طريق وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي ونبث ارشاداتنا التوعوية ليعرف الناس كيف يتعاملون مع الطوارئ الى ان نصل اليهم ونقوم بواجبنا في مساعدتهم في حالة الضرورة.

واوصى المذن بضرورة الانتباه لتأثيرات الضغط الجوي في فترة الامطار والالتزام باخذ الدواء في كل مكان بمعية المصابين بأمراض التنفس والربو.

كما وجه المذن بعدم الانسياق وراء الاشاعات التي تخيف الناس في وسائل التواصل الاجتماعي والاستماع الى التوجيهات الرسمية من الاعلام الرسمي والتلفزيون بالاضافة الى الابتعاد قدر الامكان عن الشوارع في وقت الطوارئ لكي لا يعرقل ذلك عملهم في انقاذ الاخرين.

فرق تطوعية

وحول دور الفرق التطوعية قال المتحدث الرسمي لفريق صقور صباح التطوعي خليفة الراشد لقد تضافرت جهود الفريق مع الجهات الرسمية وتعاملنا مع السيول والطرق ونسبة المياه العالية باحترافية عالية بالرغم من الظروف الصعبة التي واجهناها خلال الامطار مثل وعورة الطريق والتماس الكهربائي واحجام المركبات العالقة وغيرها لافتا الى ان الخبرة التي اكتسبوها من خلال عمر الفريق الذي يتجاوز الخمس سنوات وعملهم في مهمات مشابهة في الكويت والسعودية والبحرين ساعدهم كثيرا في انجاز عملهم.

واشار الراشد الى بعض العراقيل التي واجهتهم خلال عملهم في الامطار مثل وجود اشخاص غير محترفين كانوا يحاولون مساعدة الاخرين ممن علقت مركباتهم في المياه وعلقوا معهم مما عطل جهودهم كثيرا، لافتا الى ان فريقه يعد من أول الفرق في الشرق الاوسط الذين يتلقون البلاغات بلغة الصم والبكم المرئية.

