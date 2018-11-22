وطن النهار

أكد نائب الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى الوقفي الـ25 صقر السجاري أهمية الملتقيات السنوية التي تنظمها (الأمانة) في ابراز أنشطتها واسهاماتها وانجازاتها في مجال العمل الوقفي محليا وخارجيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السجاري في الحفل الختامي للملتقى الوقفي الـ25 والذي أقيم برعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد تحت شعار (ربع قرن.. في خدمة الوقف) يومي 19 و20 نوفمبر الحالي.

وأضاف أن جميع الجلسات الحوارية للملتقى وندواته وحلقاته النقاشية سلطت الضوء على تجربة (الأمانة) ودورها في خدمة الوقف كما استعرضت أثر الوقف في خدمة المجتمعات.

وأوضح أنه تم استعراض نماذج خيرية وتطوعية عالمية ناجحة لبعض المشروعات الوقفية العالمية مشيدا بدور المشاركين والضيوف من داخل الكويت وخارجها الذين قدموا مشاركات فاعلة وتجارب عملية حقيقية اسهمت في ابراز الاشراقات الحضارية للوقف في الكويت والعديد من دول العالم.

وأعرب السجاري عن شكره لسمو ولي العهد على رعاية سموه الكريمة لهذا الملتقى السنوي ولممثل سموه وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي. وأشاد بدور الأمين العام للأمانة محمد الجلاهمة وأعضاء اللجنة التحضيرية وفرق العمل الفرعية والتطوعية الذين بذلوا جهودا مخلصة لبلوغ هذا النجاح واظهار الملتقى بالصورة المشرقة مثمنا دور وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي في تغطية فعالياته على الوجه الأكمل.

واستعرض الملتقى في جلساته وندواته أبرز انجازات الأمانة العامة للأوقاف الكويتية ومشاريعها الوقفية والخيرية ومجالات عملها في خدمة الوقف ودورها في تنمية المجتمعات ومشاريعها الاغاثية محليا وعالميا، حيث ركزت الندوة الثاني للملتقى التي كانت ضمن المحور الثاني بعنوان الوقف.. تاريخ وحضارة على عرض وثائق الوقف بعنوان اشراقات تاريخية للوقف وادارها الباحث في العمل الخيري صالح المسباح، وقدم خلالها عبد الرحمن العقيل نماذج وقفية من المملكة العربية السعودية، وقدم د. حبيب النامليتي نماذج وقفية من مملكة البحرين، بينما عرض د. عايد الجريد وثائق وقفية كويتية، ومن الجمهورية التركية قدم صباح الدين أرسلان نماذج ووثائق بينما قدم أ.أحمد عبيد المنصوري صوراً من الوقف في الامارات المتحدة وانتهت الجلسة بمحاضرة لفهد العبد الجليل بوثائق وقفية كويتية.

وضمن المحور الأخير بعنوان نماذج خيرية وتطوعية عالمية تم تقديم تجارب بعنوان أثر الوقف في خدمة المجتمعات رئيس الجلسة: أ. عمرو الزيني، وعرض خلالها أ.محمد القرمازي مشروع صندوق تثمير ممتلكات الاوقاف في البنك الاسلامي للتنمية، عرض أ.منصور مالكتيش مدير مدرسة الغازي خسرو بيك الثانوية الاسلامية في سراييفو مشروع خسرو بيك الوقفي في البوسنة والهرسك، وعرض أ. عبد الحميد حمر الراس مسؤول رابطة مسلمي الالزاس بفرنسا مشروع مركز النور في فرنسا، وأخيراً تم عرض مشاريع صحية وتعليمية في قرقيزيا من قبل الدكتور سعيد محمد السيد بيومي مسؤول مؤسسة السنابل الخيرية قيرغيزيا.

