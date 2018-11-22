وطن النهار

أقامت الكلية الاسترالية في الكويت ليلة للاحتفال بتخريج كوكبة جديدة من طلبتها للعام 2018، خصوصا عدد من أولياء أمور الطلبة الخريجين وأصدقائهم الى جانب اسرة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والضيوف الذين تمت دعوتهم لحضور المناسبة، وشهدت الاحتفالية القاء عدد من الكلمات من قبل رئيس الكلية وممثلي المحتفى بهم، في البداية رحب رئيس الكلية د.عصام زعبلاوي في كلمته بالحضور والأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة - مندوب وزير التربية والتعليم العالي - راعي الحفل د.حبيب طاهر أبل رحب من خلالها كذلك بالحضور مقدماً التهاني للخريجين وذويهم قائلاً: نجتمع الليلة للاحتفال بتخريج مجموعة جديدة من طلبة الكلية الأسترالية في الكويت ولمنحهم شهاداتهم الدراسية كاعتراف منا وتكريم لهم على جهودهم المميزة. ولنهنئهم على انجازاتهم سواءً أكانوا مقبلين على الالتحاق بمن سبقوهم بالعمل في القطاعين الخاص أو الحكومي، أو لاكمال دراساتهم العليا أو انشاء شركاتٍ خاصة بهم كمستثمرين أو رائدي أعمال، مضيفاً: ان احتفال هذه الليلة ليس بالطلاب فحسب، بل بأسرهم وأصدقائهم وجميع من يشاركنا الحفل من شركائنا الاستراتيجيين من أستراليا وكندا ومن أعضاء الهيئتين الأكاديمية والادارية.

وقال زعبلاوي: ان حضوركم اليوم مهمٌ جداً لأسرة الكلية الأسترالية في الكويت. وأود هنا أن أرحب بكم جميعاً وأخص بالذكر الدكتور حبيب طاهر أبل - الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة - وأعضاء مجلس الأمناء الكرام، وسفير أستراليا لدى دولة الكويت، وممثلي جامعة سنترال كوينزلاند، وممثلي جامعة كيب بريتون. الذين كان لهم دورٌ مهم في تمهيد الطريق للوصول الى هذه اللحظة القيّمة التي يحصل فيها طُلابنا على شهادات معترفٌ بها دولياً تمكنهم من الحصول على فرص لتطبيق ما تعلموه وممارسته على المستويين الاقليمي والدولي. وأشار زعبلاوي إلى أنه لم نكن لنحقق ما وصلنا اليه دون الارادة الفاعلة لأسرة الكلية الأسترالية في الكويت والتي تشمل الأمناء والاداريين وأعضاء الهيئة الأكاديمية والاداريين والطلبة والخريجين والمكانة التعليمية التي عملت الكلية على تطويرها وانجاحها خلال السنوات الماضية لتقدم أعلى مستوى تعليمي لجميع طلبتنا. وأضاف إن القيم الجوهرية للكلية الأسترالية في الكويت تكمن في «تمكين الطالب وتعزيز قدراته للوصول الى أقصى طاقاته ضمن بيئة راعية تتماشى مع رؤيتها في المساهمة في «بناء ثروة بشرية مزودة بالمعرفة العلمية والمهارات والقدرات اللازمة للانخراط في سوق العمل لتساهم في التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى العيش في دولة الكويت»، مشيرة الى ان هذه القيم هي الدعائم الرئيسية للكلية الأسترالية في الكويت ما يعزز من قدرتنا كمؤسسة تعليمية لنشر ثقافتنا بين أفراد أسرة الكلية التي تؤكد أننا نتعلم لنكون ونتعلم لنعمل ونتعلم لنعرف ونتعلم لنعيش سوياً مع بعضنا البعض ومع الآخرين وأننا نتعلم لننتقل نحو الأفضل».

وقال مخاطباً الخريجين: ان الكلية الأسترالية في الكويت فخورةٌ بكم لاكتسابكم السمات التي تجمع بين المعرفة والمهارات التي تمكنكم من القدرة على العمل في بيئة تتميز بالحداثة والأصالة. ان البيئة التي توفرها الكلية الأسترالية في الكويت تعمل على تنشئتكم لتلبوا احتياجات بيئة العمل ومتطلباته عبر توعيتكم على كل ما يتعلق بالمسؤوليات المهنية والاحترافية والاجتماعية والانسانية والأخلاقية، مضيفاً بقوله: اكتمل اليوم أحد فصول حياتكم بتخرجكم، الا أنه ينتظركم مسارٌ مليءٌ بالخبرات الجديدة. وقد تواجهكم العديد من التحديات التي توجب عليكم تطبيق المبادئ الأساسية التي تعلمتموها لدى الكلية الأسترالية في الكويت والتي سوف تساعدكم على التحليل والتصميم وايجاد الحلول الناجعة. وقال نحن في الكلية الأسترالية في الكويت نقدر مساهمتكم الأساسية التي قدّمتموها، فقد قمتم بمتابعة أبنائكم وبناتكم وقد واكبتم مراحل نضوجهم ليصبحوا مستقلين بشخصياتهم ومستعدين لأداء دور ايجابي في تنمية البلد. نحن نشكركم على ثقتكم بالكلية الأسترالية في الكويت. ونؤكد لكم أننا قمنا باعداد أبنائكم للتأقلم مع بيئة العمل وأنماط الحياة المستقبلية وأنهم سوف يظلون في مركز اهتماماتنا ورعايتنا. وشكر رئيس الكلية في الختام أعضاء الهيئة الاكاديمية بالكلية قائلاً: أود أن أشكركم على قيامكم بواجباتكم على أحسن وجه وبشكل مهني. لقد أفدتمونا بخبراتكم الدولية وتجاربكم التي جلبتموها من شتى بقاع الأرض لاثراء الكلية الأسترالية في الكويت، ولالتزامكم بالسعي نحو التميّز في التعليم واجراء البحوث. لقد كنتم لطلابكم معلمين وموجهين ومشرفين ومستشارين أكاديميين مميزين، وقمتم بنشر أبحاثكم ودراساتكم في المجلات الدولية وفي وقائع المؤتمرات الدولية. سوف يتذكركم طلابكم على الدوام لتفانيكم واخلاصكم في توجيههم أثناء رسمهم لأهدافهم الأكاديمية والشخصية، لا بد لي أن أذكر أن هناك وراء الكواليس مساهمات حيوية يقدمها أعضاء الهيئة الادارية الذين يقدمون أفضل الخدمات بشكل احترافي وهم يعملون بلا كلل لتوفير تعليم آمن ولضمان بيئة تعليمية وعملية داعمة للجميع داخل الحرم الجامعي. واسمحوا لي هذا المساء أن أتقدم بالشكر على وجه التحديد الى اللجنة المنظمة لهذا الاحتفال الذي يُعزى نجاحه الى التخطيط الدقيق والجهود المتفانية في العمل.

في الختام، قال زعبلاوي اسمحوا لي أن أتقدم مرة أخرى بأصدق التهاني لجميع الخريجين وذويهم، وأخيراً وليس آخراً، الى أعضاء الهيئتين الأكاديمية والادارية وغيرهم ممن اسهموا في وصول خريجينا الى هذا اليوم.

فرصة هائلة

بدوره ألقى نائب المستشار ونائب رئيس جامعة سنترال كوينزلاند أستراليا اليستر داوسن كلمة رحب من خلالها برئيس مجلس الأمناء عبدالله الشرهان، والدكتور حبيب أبل، الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، والدكتور عصام زعبلاوي - رئيس الكلية الأسترالية في الكويت. وقال داوسن في كلمته بالنيابة عن الشركاء الدوليين للكلية الأسترالية في الكويت، بما في ذلك جامعتي، جامعة سنترال كوينزلاند، أنا فخور هذا المساء بطلابنا الخريجين الذين من خلال تخرجهم هذا المساء بامكانهم المضي قدماً لمرحلة جديدة في حياتهم. بالنسبة للكثير من الطلاب، فان حصولهم على دبلوم أو بكالوريوس يمثل فرصة هائلة، ليس فقط لتطوير حياتهم المهنية، ولكن لتغيير الطريقة التي نفكر بها.

التعليم الجامعي يوسع اّفاقك، ويعطيك فهماً أعمق للعالم المعقد الذي نعيش فيه ويمكنك من التعامل مع الكثير من التحديات التي ستواجهها في حياتك المهنية.

وبطبيعة الحال، تخرجك اليوم لا يمثل سوى بداية رحلتك مهنياً. ما تفعله من هذه النقطة فصاعداً يعتمد عليك. لقد زودتك الكلية الأسترالية في الكويت، بالدعم والمعرفة لحياتك المهنية ولكن صقل هذه المعرفة يعتمد عليك الآن.

وأضاف: ما نشجعكم على القيام به هو البقاء على اتصال مع الكلية الخاصة بك. حيث ستقدم لكم المزيد من الفرص في المستقبل، اعتماداً على كيفية تقدم حياتك المهنية. جِد مرشدك الخاص، اذا لم يكن لديك واحد بالفعل. شخص يمكن أن يساعدك ويرشدك خلال مسيرتك المهنية والتطوير الوظيفي. والأهم من ذلك، توثيق علاقاتك المهنية. هناك العديد من الدراسات العالمية التي توحي بأن العنصر الأكثر اهمية، بعد الدراسة، في بناء الحياة الوظيفية للناس، هو قوة العلاقات المهنية التي يبنونها.

وختم بقوله: أيا كان المسار الذي تتبعه من هذه النقطة فصاعدا، ونحن نعلم، اذا كان التاريخ مؤشراً جيداً، أن معظمكم سوف يتذكر وقته في الكلية بسعادة بالغة، بقدر ما سيقدر الموظفين مساهمتك كطالب لدى الكلية الاسترالية في الكويت، نتمنى لكم التوفيق ونهنئكم على انجازكم هذا المساء، أحسنتم.

إنجاز عظيم

من جانبه ألقى عميد كلية العلوم والتكنولوجيا - جامعة كيب بريتون، ريك بييرنوسكي كلمة أعرب فيها عن سعادته بتخريج كوكبة من الكلية.

وقال بييرنوسكي: أنا سعيد للغاية لحصولي على هذه الفرصة للتحدث إليكم في مثل هذا اليوم المهم في حياتكم! وأود أن أشكر رئيس مجلس أمناء الكلية الأسترالية في الكويت عبد الله الشرهان والأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة الأستاذ الدكتور حبيب أبل ورئيس الكلية الأسترالية في الكويت الدكتور عصام زعبلاوي على منحي هذا الشرف.

وأضاف: أنا على يقين أنكم عملتم بجد خلال السنوات الماضية لاستكمال مختلف البرامج الأكاديمية وأنتم الآن تتطلعون بشغف الى المرحلة التالية من حياتكم، والمعرفة التي اكتسبتموها هي بالتأكيد انجازاً عظيماً، واذا أحسنتم استخدامها، فانها ستمكنكم من الحصول على مهنة مناسبة لتعليمكم الذي حصلتم عليه وتقديم مساهمة فعالة للمجتمع.

وبهذه المناسبة، أود أن أذكركم بأن «كيفية التعلم» مهمة بقدر ما تعلمتموه. وجودكم معنا الليلة دليل على اكتسابكم مهارة «كيفية التعلم» بنجاح. لقد أظهرتم قدرتكم على التعلم بنجاح من خلال التصميم الذي أظهرتموه وأساليب الدراسة التي استخدمتموها ومهارات البحث التي قمتم بتطويرها.

وقال بييرنوسكي: لا يمكن لأي برنامج أكاديمي مهما بلغت دقته، أن يقوم باعدادكم لكل المواقف والتحديات التي ستواجهكم في بيئة العمل. ان التكنولوجيا والممارسات التجارية والصناعات تتغير؛ لذلك هناك دائما شيء جديد لتتعلموه. ولذلك، بغض النظر عن المهنة التي ستقوم باختيارها، فانك لن تتوقف عن اكتساب المعرفة أو تعلم مهارات جديدة. ولكن بالاضافة الى قدرتك على التعلم فان لديك موارد أخرى لمساعدتك على مواجهة هذا التحدي أيضاً، وبالعودة الى تجربتي الخاصة كخريج جديد من الجامعة (لن نذكر في أي سنة كان هذا!) فقد كنت جاهزاً لترك بصمتي في الصناعة انذاك؛ وأذكر أن واحدة من أصعب الأمور بالنسبة لي في بيئة العمل كان الاعتراف بأني لم أعرف شيئاَ ما! لكنني اكتشفت فيما بعد أن زملائي في العمل كانوا أشخاصاً يمكنني التعلم منهم، بغض النظر عن منصبهم في المؤسسة. فان لدى العديد منهم سنوات من الخبرة، والتي يمكن للمرء أن يستفيد منها وفي معظم الحالات يكونون سعداء بمشاركة هذه المعرفة.

وأضاف: أود أن أذكركم أيضاً أنه سيكون لديكم العديد من المصادر الأخرى المتوفرة لمساعدتكم على شق طريقكم في بيئة العمل من خلال الاستفادة من تجربتكم الأكاديمية لدى الكلية الأسترالية في الكويت. على الرغم من أن السنوات التي قضيتموها في الدراسة لدى الكلية كانت قصيرة نسبياً الا أنها سيكون لها تأثير كبير على قدراتكم وسلوكياتكم في بيئة العمل، وزملائكم في الدراسة الآن سيصبحون زملاء عمل، وحيث أنكم ستتابعون وظائفكم المهنية ستصبحون مصدراً للمعرفة لبعضكم بعضاً، وأساتذتكم، الذين أرادوا لكم النجاح أكاديمياّ، يريدون لكم أيضاً النجاح مهنيا! وهم الآن المرشدون والمستشارون الذين يمكنكم الاعتماد عليهم.

وختم بقوله: الآن يمكنكم في هذه المرحلة أن تكونوا بمثابة مصدر قيم للمعرفة للطلاب وأعضاء الهيئة الأكاديمية. ان خبرتكم وعلاقاتكم خارج المحيط الأكاديمي مطلوبة، وبالمقابل لديكم الفرصة للتعامل مع أعضاء الهيئة الأكاديمية والطلاب المفعمين بالحماس والتفاؤل والطموح، وعليه، فانكم الآن كخريجين جاهزون ليس فقط للمساهمة في مجال عملكم، ولكن أيضا للمضي قدماً كمتعلم مدى الحياة، ولذلك، أود أن أشارك المسؤولين وأعضاء الهيئة الأكاديمية والموظفين والعائلة والأصدقاء في تهنئتكم على العمل الذي أنجزتموه بشكل جيد واتمنى لكم كل النجاح في مسيرتكم المستقبلية.

حلو ومر

بدورهم ألقى ممثلو الطلبة الخريجين كلمات بهذه المناسبة، حيث ألقت الخريجة ماريا سرايدريان كلمة قالت فيها: أودّ أن أبدأ خطابي بتهنئة الطلبة الخرّيجين وعائلاتهم، وإنه لشرف كبير لي أن أقف أمامكم اليوم للاحتفال بتخريج دفعة 2018 لطلبة الكلية الأسترالية في الكويت. إنه يوم رائع بالنسبة لنا نحن الطلبة الخرّيجون إلا إنه يوم «حلو ومر» بالنسبة لعائلاتنا وأعضاء هيئة التدريس، فهو اليوم الذي نحتفل فيه بالرحلة الرائعة التي خضناها بما فيها من نجاح وفشل ونصر وخسارة كما نحتفل بنتائج عملنا بجدّ على أوراق العمل والمشاريع. لقد كانت الأيام التي قضيتها في الكلية من أكثر الأيام المليئة بالتحديات، لكنها في الوقت نفسه كانت مليئة بالعديد من التجارب الرائعة.

وأضافت: نحن محظوظون لأننا من خرّيجي الكلية الأسترالية في الكويت، الكلية التي جمعت الجانب النظري والعملي لتضع لنا حجر الأساس الذي سنبني عليه مستقبلنا، وقدمت الشكر لرئيس مجلس الأمناء للكلية الأسترالية في الكويت، السيد عبد الله الشرهان، لبناء هذا المجتمع الحيوي الذي يملك الرؤية التي تسعى «لتمكين قدرات الفرد ضمن بيئة راعية».

كما أودّ أن أعرب عن امتناني الشديد للهيئة التدريسية الرائعة الذين كانوا بمثابة أصدقاء ومرشدين بالنسبة لنا، وليس مجرّد معلّمين. إنهم بالفعل قلب وروح هذا المكان ويستحقّون كل الشكر والتصفيق، وأضافت: لكل منّا بطل في حياته، وشخص نتطلّع إليه دائماً، وهذا الشخص بالنسبة لي هو أمي، فهي ملهمتي ومرشدتي ومدرّبتي. ولولاها لما كنت واقفة هنا اليوم ألقي هذا الخطاب كمهندسة مدنيّة. عزيزتي أمي، شكراً لك على جميع التضحيات التي لا تعدّ ولا تُحصى، وشكراً لأنك واقفة إلى جانبي دائماً.

زملائي الخرّيجين، لا يوجد ما هو أجمل من تحديد أهداف لأنفسكم والعمل بجدّ للسعي نحو تحقيقها، لكنّ الخطوة الأولى تتمثّل بوجود رؤية، فينبغي أن يكون لديكم رؤية عن المكان الذي تجدون فيه أنفسكم بعد مرور بضعة أعوام من الآن، واعملوا بجدٍ لتحققوا هذه الرؤية. وكما قال غاندي «كُن أنت التغيير الذي تود أن تراه في العالم». سر النجاح في أيّ شيء هو التعلّم، والتعلّم لا يتوقّف عند التخرّج، فهو رحلة مستمرّة.

السؤال الذي ينبغي أن نطرحه على أنفسنا في هذه اللحظة هو... «إلى أين سنذهب؟ وما الذي ستضيفه مواهبنا إلى هذا العالم؟» فالإجابات على هذه الأسئلة مهمة أكثر مما نتوقّع.

ماذا بعد..؟

وألقى الخريج الطالب عبدالرحمن صوفي كلمة رحب فيها بالحضور وأسرة الكلية وأعضاء هيئة التدريس فيها قائلاً: السيدات والسادة، أصدقائي وعائلتي وزملائي الخرّيجين والضيوف الكرام، أودّ أن أرحّب بكم اليوم في حفل تخريج دفعة 2018 من الكلية الأسترالية في الكويت. إنها الليلة التي نختتم فيها أحد فصول حياتنا، حيث كان فصلاً مليئاً بالتحديات والإثارة، ورغم أنه سينتهي الليلة، إلّا أنه ما زال أمامنا العديد من الفصول لنُكمل الرحلة التي بدأنا بها قبل سنتين أو 4 سنوات، متسائلاً: «وماذا الآن؟». بعضنا، مثلي أنا، سيُكمل دراسته، وبعضنا سيبدأ حياته المهنية، وبعضنا الآخر لا يعرف ما هي الخطوة التالية التي سيخطوها من هنا، ولا بأس بذلك على الإطلاق، فلا حدود لإمكاناتنا بعد الآن، ودعوني أكون أوّل من يتمنّى لكم التوفيق في جميع خطواتكم ومساعيكم المستقبلية.

وقال صوفي: عندما طُلب منّي أن ألقي خطاب التخرّج، كنت متحمّساً وممتناً لهذه الفرصة التي ستمكنّني من تمثيل زملائي ومشاركة الأمور التي أؤمن بأننا جميعاً شعرنا بها خلال هذه السنوات التي قضيناها في الكلية الأسترالية في الكويت. أنا متأكّد بأننا جميعاً شعرنا بالاندفاع والحماس للخوض في هذه التجربة الجديدة منذ اليوم الأوّل، فقد تشاركنا جميعاً نفس مشاعر الفضول والعطش للمعرفة والاستعداد للحصول عليها والتي بدورها أوصلتنا إلى هذا اليوم. وبالطبع، لا نستطيع أن ننسى موضوع التوتر والإجهاد والقلق بسبب وجود العديد من المهام التي ينبغي علينا إنجازها خلال وقت قصير، ولن ننسى بالطبع شعور السعادة والارتياح عند إكمالنا للمسؤوليات والالتزامات المترتّبة علينا لنحظى بقسطٍ من الراحة ونلتقط أنفاسنا.

وأضاف ورغم شعوري بالحماس الكبير والامتنان لهذه الفرصة، إلّا أنني بدأت أفكّر، وأعدت التفكير مراراً وتكراراً، وكلّما فكّرت بموضوع إلقاء هذا الخطاب، وجدت نفسي قلقاً للغاية. لقد تفاجأت من نفسي كثيراً، فأنا لست الشخص الذي يشعر بالقلق عند التحدث أمام الناس، إلا أن قلقي ازداد أكثر فأكثر مع كل دقيقة مرّت.

وقال الصوفي: عندما أمضيت بعض الأيام بالتفكير بالسبب الذي جعلني أشعر بهذه الطريقة، عثرت على الإجابة... فأنا لم أفعل في حياتي شيئاً بمثل أهمية إلقائي لهذا الخطاب، هنا وفي هذه اللحظة.

وإذا كان بمقدوري أن أصف هذه اللحظة بكلمة واحدة، فستكون هذه الكلمة بكلّ بساطة هي... «النجاح»، سيقول البعض إن «مفتاح النجاح هو العمل الجاد»، إلّا أن علي أن لا أوافقهم الرأي، فالعمل الجاد هو نصف المعاناة، وإذا أردت أن أعيد صياغة هذه المقولة، لقلت، «رغم أن العمل الجاد ضروري للغاية، إلّا أنك تحتاج أيضاً إلى الحظ لتنجح»، وعليّ أن أعترف الآن أنني أكثر الرجال حظًا في هذا العالم، أوّلاً، أنا محظوظ لوجود عائلة محبّة وداعمة لي، فقد قدّمت عائلتي كلّ ما أحتاجه لأصل إلى ما أنا عليه اليوم، وأنا محظوظ لوجود زملائي الخرّيجين إلى جانبي فهم بمثابة عائلتي الثانية، وبالطبع كلنا كنا محظوظين لوجود هيئة تدريسية رائعة آمنوا بنا وفعلوا كلّ ما بوسعهم منذ اللحظة الأولى لنصل إلى ما نحن عليه اليوم، لذا أعتقد أن الرسالة التي أحاول أن أوصلها لكم بوقوفي هنا الليلة... هي تعبير عن «شكري وامتناني»،

شكراً لجميع الأشخاص الذين انضمّوا إلينا الليلة ولجميع الأشخاص الذين لم يتمكّنوا من الحضور. شكرًا لوقوفكم إلى جانبنا في الأوقات الصعبة التي احتجنا فيها إليكم. شكرًا على كل ما فعلتموه لنا لتقفوا إلى جانبنا، فما كنّا لنتمكّن من تحقيق هذا النجاح بدونكم.

