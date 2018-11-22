آراء

نحن مجموعة من مالكي جواخير الوفرة قطعة «1» تعرضنا لنوعين من الظلم الاول: عندما ظلمنا أنفسنا باستثمارنا في تلك الجواخير والثاني: من وزارة الكهرباء وقيادييها الذين استغلوا انقطاع الكهرباء بسبب الامطار وأرادوا اذلالنا عن طريق عدم إعادتها مرة اخرى رغم الكثير من النداءات فهل هذا لانهم يحاربون الرعي ومن يقوم عليه، ولماذا يتأخرون علينا لمدة «12 يوما» أليست هذه مدة كافية لإصلاح الخلل به؟! ولماذا يصممون على ان تموت حيواناتنا، وبالتالي يموت كل من يعمل في الرعي هناك، ان قياديي وزارة الكهرباء يتبعون مع هؤلاء مبدأ «عمك أصمخ» بل ووصل بهم الامر الى الاستهانة بمالكي الجواخير واستثماراتهم ومازاد الطين بلة ان نواب الدائرة الخامسة لم يهتموا بمالكي الجواخير الذين تضيع استثماراتهم امامهم وهم لا يحركون ساكنا.

ألا يكفي هؤلاء المسؤولين ما يتعرض له اصحاب تلك الجواخير من معاناة من كل اتجاه فيكفيهم الانقطاع الدائم للمياه وضعف الخدمات الامنية القريبة من جواخيرهم ما يعرض حلالهم واموالهم للخطر الدائم والخسارة المستمرة، بالاضافة الى تحول هذه الجواخير وطرقاتها الى مراتع للكلاب الضالة التي تهدد مرتادي الطريق بسبب انقطاع الكهرباء وكثرة الكثبان الرملية التي تفرش الطريق في بعض المناطق كما يزيد من معاناة اصحاب الجواخير في منطقة الوفرة قطعة (1) ضعف الخدمات.

وبالرغم من ذلك كل مشاكل الجواخير تهون إلا انقطاع الكهرباء الذي يهدد حياة الخيول والحيوانات الموجودة لدى اصحاب الجواخير حيث ان تربية الخيول تحتاج الى رعاية وعناية خاصة ولا يمكن أن تتم تربيتها من دون وجود كهرباء فمع الحر الشديد والبرد الشديد تهلك تلك الخيول وتتسبب في خسارة كبيرة لاصحاب الجواخير.

يا سمو الرئيس إن ما يحدث من وزارة الكهرباء مع هؤلاء يندرج تحت مسمى الفساد الذي يزيد يوماً بعد يوم في كل شيء فهل يجد أبناؤك من مالكي الجواخير من يرفع عنهم ظلم وزارة الكهرباء.

حفظ الله الكويت وأميرها من كل مكروه.

