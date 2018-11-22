آراء

فكرت في عدد من العناوين لهذه المقالة ولكنني وجدت من الضرورة وضع هذا العنوان ليراه الجميع عن بعد، ان لم يسعفه الوقت لقراءة هذه الاسطر، ولقد وجدنا من المناسب الحديث عما يدور حولنا اذ يتحدث الكثيرون عن الوافدين الذين يعيشون في دولتنا الحبيبة الكويت والكثير منهم نكن لهم التقدير والاحترام، لان البعض وصلت العلاقة معهم الى صلة القرابة، ولكن يخرج عدد من الناس ويتطاولون على احد المواطنين، ويهينون كرامته، هذا لا يُرضي الله ولا رسوله.

الوافدون في الكويت يعيشون معززين مكرمين، ما شاهدوه من معاملة في الكويت لم يروه في بلدانهم والحق يقال في الصحة تجدهم في المقدمة يدخلون على الطبيب قبل المواطن، وكذلك في صرف الدواء والعلاج، وللعلم دفعوا 50 ديناراً نظير تأمين صحي ويأخذون مقابل هذا المبلغ الالاف، وفي المدارس الحكومية والجامعات والمعاهد، وفي كل مرافق البلاد، تجد لهم الاحترام والتقدير.

وفي طلب المساعدة لم تقصر معهم الهيئات الخيرية والجمعيات بل على العكس يقدمون للوافد، ويرفضون طلب المواطن لدرجة ان كثيراً من الوافدين يقولون لو سافرنا وتركنا الكويت لا نستطيع ان نعيش كثيرا في بلداننا، لاننا تعودنا على العيش هنا، وحتى من الوافدين من يفوق عمرهم العمر القانوني للعمل «كبار السن» فتجدهم يجتهدون في سبيل تجديد عقد عملهم في الكويت، ولا يريدون الخروج منها، ولا يتركونها الا عندما يأخذ الله امانته «عند الموت» لا سمح الله.

وحينما يخرج عدد من الوافدين ويلومون الكويتيين بكلام لا يليق، فما كان هذا العشم، لان الحكومة لم تفرق ابدا بين المواطن والوافد، بل تتعامل على اساس ان الناس سواسية كأسنان المشط، لا فرق بين عربي و لا عجمي الا بالتقوى والعمل الصالح.

ونجد الكثير من الوافدين يعيشون برفاهية اكثر من المواطن ابن البلد، فتجدهم يمتلكون كبار الشركات والمؤسسات والمحال التجارية ويركبون السيارات الفارهة، اللهم لا حسد، ولم تفرض عليهم الحكومة اي ضريبة، هل يجدون ذلك في بلدانهم؟ فاتقوا الله في الكويت.

واسأل الوافد: في بلدك كم تدفع ضرائب؟ بينما في ديرتنا الحبيبة الكويت الله يديمها لا تدفع فلساً واحدا.

اخي الوافد هل سألت نفسك يوما ما الذي يحدث في بعض المناطق في خيطان الجديدة وجليب الشيوخ والجهراء وعلى الخطوط السريعة حيث تجد بعض الوافدين وهم يضربون بالقوانين عرض الحائط، او يضع له بسطة في وسط الشارع، ويبيع ما لذ له وما طاب دون ترخيص.

هل في يوم من الايام سمعنا ان احداً عوقب؟ بل على العكس كُرم، وكل مرة يتم ضبطهم من قبل الجهات المختصة ومخالفتهم وحجز بضاعتهم وتضعها في السيارات الخاصة بالحجز، ثم تتم مسامحتهم ويصعدون الى هذه السيارات ويأخذون بضاعتهم المحجوزة.

كثير من الوافدين لا يبالون بالقانون ففي كل غلطة تجد لهم سيرة، في الجنايات والجنح وكثير من القضايا مثل تعاطي الحشيش وبيعه والخطف وهتك عرض والنصب والاحتيال، ما تقوم به الحكومة في كثير من الحالات من دور هو الابعاد فقط، هل هذا الشيء يوجد في الدول الاخرى؟

عندما تقيم وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للمرور او النجدة او الامن العام نقطة تفتيش، كيف يكون التعامل مع هذا الوافد؟ اولا يتم القاء السلام عليه مع التحية، ويطلب منه بكل احترام رخصة القيادة ورخصة المركبة، ولم يتم بأي من الاحوال اهانة هذا الوافد.

هل نحن المواطنون اذا سافرنا الى بلدانهم نستطيع وضع اي بضاعة ونبيع في وضح النهار على الشارع العام؟ لاننا نسير على المثل القائل «يا غريب كن أديب».

عزيزي القارئ والوافد، هل تعلم ان مخالف الاقامة في اي بلد من بلدان العالم ما هي عقوبته؟ انت في بلد الانسانية الكويت معززا مكرما وتعيش احلى عيشة... الا تحتاج هذه النعمة منا الشكر، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله.. فاتقوا الله في الكويت.

وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

