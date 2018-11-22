آراء

«بلد الخير».. «بلد الرخاء».. «بلد الأمان»

كلمات وصفات نرددها دائماً في أحاديثنا وبمقالاتنا وراسخة فى قلوبنا عن بلدنا الحبيب، ولكن عندما ترى أعيننا ما يخالف ذلك وتتناقض عقولنا مع قلوبنا بهذا الشأن فيجدر بنا ألا نقف صامتين. فالسلبيات عديدة من حولنا والفساد بدأ يتفشى بيننا والكويت لا تستحق منا ذلك.

فما زالت راسخة فى أذهاننا تلك الشهادات المزورة للعديد من الاشخاص ذوي المناصب فى العديد من وزارات الدولة لتلحق بها ذريعة وزارة التربية بعدم جهوزيتها واستعدادها لاستقبال العام الدراسي وشهدنا الآن فشل وزارة الاشغال فى عدم الاستعداد لمواجهة فصل شتاء زاخر بالامطار على الرغم من تحذيرات الارصاد الجوية.

وتتوالى مظاهر الفساد ولا نلمس لها حلاً ولا نسمع سوى مبررات واهية من قبل مسؤولين وأكباش فداء سواء من مواطن أو حتى من وافد، ولم تسلم الاشجار المغروسة بالشوارع من ذلك حيث كانت مبررا للفشل فتم إلقاء اللوم عليها بأنها السبب لما حدث من فيضانات. وتنطوي الصفحة وتظهر غيرها وهكذا.

فيجب ان نعي أن الكويت أمانة فى أعناقنا جميعا سواء نحن المواطنين من مسؤولين يشغلون أعلى المناصب الى أدناها أو وافدين ينعمون بخيراتها فعلينا جميعاً تقع مسؤولية هذا الفساد وعلينا جميعا التصدي له بدءً من الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء ونواب مجلس الامة وكل مواطن وكل وافد فلا بد من محاسبة كل فاسد ولا بد من القضاء على الفساد من خلال الابتعاد أولا عن المحسوبية والواسطة وعدم تجاوز القوانين لحساب فلان وعلان، والابتعاد ثانياً عن نهب خيرات البلاد وسرقة الاموال العامة على حساب البنية الاساسية للحياة فيه ومحاسبة من يفعل ذلك.

وأهمية اختيار المسؤول الكفؤ ووضع الشخص المناسب فى مكانه المناسب

والتخطيط السليم والمدروس للخطط التنموية ومتابعة تنفيذها حسب منظومة زمنية محددة، والموازنة للعمالة الوافدة وما تحتاجه الدولة منها،

والحد من البطالة الوطنية المقنعة وتقنين كيفية سد المتطلبات من العمالة الوطنية. وتحمل المسؤولية والنزاهة بالعمل وإتقان الاداء الوظيفى، قال رسولنا الكريم «آلا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته».

وبهذا تبقى الكويت كما عهدناها بقلوبنا وعقولنا بلد الخير والامان للجميع.

