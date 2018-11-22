آراء

احتفلت الكويت قبل ايام بالذكرى السادسة والخمسين لصدور الدستور وانشائه وإرساء القواعد الدستورية، والقواعد القانونية المنظمة لمؤسساتها المختلفة، فالدستور عنوان الدولة القانونية، وكل شئ يأتي بعد الدستور ويستند الدستور الكويتي إلى المبادئ الديموقراطية ويجمع بين الجوانب الإيجابية للنظم الرئاسية والبرلمانية السائدة في الديموقراطية المتقدمة واركان الدستور هي سيادة الدولة والحرية العامة والمساواة أمام القانون.

ويعرف من بين الدساتير أنه دستور جامد أي إجراءات تعديله خاصة لا تأخذ نفس إجراءات تعديل القوانين، ويعرف أيضاً أنه مدون أي مكتوب وليس عرفياً مثل الدستور الانكليزي.

ولا نغفل الجهد الذي ارساه «أبو الدستور الكويتي» المرحوم الشيخ عبدالله السالم الصباح -رحمه الله- قام بتشكيل لجنة مكونة من خمسة أعضاء وترأس سموه هذه اللجنة وضمت النواب: عبداللطيف محمد ثنيان الغانم- رئيساً للمجلس التأسيسي، حمود الزيد الخالدي، عبدالعزيز حمد الصقر، محمد يوسف المنصف.

والفقيه الدستوري د. عثمان خليل عثمان بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين من أعضاء مجلس الأمة والأعضاء الوزراء بحكم وظائفهم في الأسرة الحاكمة والخبير القانوني للحكومة محسن عبدالحافظ.

وكان التصويت على الدستور في كل مواده تصويتا شعبيا أي متروك للأعضاء المناط بهم التصويت.

وبذلك انتهى عُرس الدستور وبدأت أولى خطوات الدولة القانونية، حيث تم صدور العديد من القوانين المنظمة لكل مؤسسة على جهة وتم صدور قوانين الدولة المتعلقة بشؤون القضاء سواء المتعلقة بمنازعة الأفراد أم منازعة الإدارة - وبقى من الدستور تفعيل دور مجلس الدولة وفقاً للدستور.

وبذلك يكون انتقال النظام القضائي الكويتي من مرحلة القضاء الموحد إلى القضاء المزدوج يتكون من قضاء عادي شأنه منازعات الأفراد وآخر قضاء إداري شأنه منازعات الإدارة متمثل في مجلس الدولة لاسيما القضاء الثالث هو القضاء الدستوري المناط بالرقابة الدستورية على اللوائح والقوانين وتنازع الاختصاص القضائي بنوعيه المتمثل في المحكمة الدستورية العليا.

وختاماً هل الاحتفال بمرور 56 عاماً على دولة القانون سوف يذكر المشرع أنه حان الوقت لتفعيل دور مجلس الدولة كقضاء مستقل وفقاً للدستور الدائم؟

بقلم : المستشار/ ممدوح السيد الأبنودي