أول النهار

دشنت الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية، عصر امس الأربعاء، جدارية «انسانية واحدة ضد الجوع»، بحديقة الشهيد، وذلك ضمن مبادرة اطعام مليار جائع، والتي اطلقتها منذ بضعة ايام.

وفي هذا السياق اكد رئيس مجلس ادارة الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية د عبد الله المعتوق ان المبادرة جاءت فكرتها خلال مؤتمر تعزيز السلم العالمي في واشنطن وبادرنا بان نقيم مؤتمر اطعام مليون جائع حول العالم لينطلق من الكويت بعد ان استأذنا صاحب السمو امير البلاد الذي رحب بالفكرة ووافق ان تكون تحت رعاية سموه.

وأضاف المعتوق في تصريح للصحافيين على هامش تدشين الجدارية انه بعد ان اعلنا عن المبادرة بشهر كشف رئيس منظمة الغذاء العالمي بأن هناك اكثر من 821 مليون جائع حول العالم، وهذا انذار بوجود مشكلة كبيرة تحتاج الى حل، مؤكدا ان المبادرة اعلنت عن اطعام مليار جائع حول العالم قبل الكشف عن تلك الاحصائية.

وأوضح انه تمت دعوة اكثر من 130 منظمة مانحة محلية ودولية جميعهم لبوا النداء، وخاصة المنظمات غير الحكومية المانحة

ولفت الى انعقاد مؤتمر عالمي بالكويت في 26 نوفمبر الحالي، برعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، لنقول لفقراء وجائعي العالم «نحن معكم ولن ننساكم»، مشيرا الى رسالتنا واضحة «الكويت بلد الخير وسميت مركزا للعمل الانساني وأميرها قائدا للعمل الإنساني»، وان العمل يهدف لاطعام مليار جائع حول العالم دون تمييز في الدين او العرق.

وكشف المعتوق عن ان الجهات المشاركة في المؤتمر نجحت في جمع مليار وجبة قبل انعقاد فعالياته وبدأنا في المليار الثاني وسيتم توزيع الوجبات على مدار العام المقبل.

وأوضح ان المشاركين في المؤتمر 130 منظمة مانحة لان المنظمات الانسانية كثيرة وركزنا على المنظمات المانحة فقط، لافتا الى ان اختيار مكان جدارية في حديقة الشهيد جاء لرحابة المكان كما انه يتوسط مناطق عديدة ونسعى لتدشين جداريات اخرى خلال فعاليات المبادرة.

وبدوره اكد مدير الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية بدر السميط ان الاسبوع المقبل سيشهد بالكويت تظاهرة انسانية عالمية تطرح من خلالها قضية الجوع موضحا ان التوقيع على الجدارية الموجودة بحديقة الشهيد هدفها دعم مبادرة اطعام مليار شخص حول العالم والترويج للمؤتمر المزمع عقده الاسبوع المقبل بالكويت للاعلان عن مبادرة اطعام مليار شخص وتهدف المبادرة الى تسليط الضوء على قضية الجوع ودور المنظمات الانسانية والخيرية في هذا الاطار

واضاف السميط ان الموتمر سيطرح افكارا لمعالجة ازمة الجوع بالعالم موضحا وجود اكثر من 821 مليون جائع حول العالم متضررون من قلة الطعام ويعانون الفقر.

ولفت الى ان المبادرة تسعى لحشد الجهود وتعزيز الشراكات بين الهيئات والمنظمات الانسانية الدولية موضحا ان الامم المتحدة تسعى للقضاء على الجوع نهائيا بقدوم عام 2030 من خلال اهداف برنامج التنمية المستدامة

وتابع نأمل من هذه الاحتفالية تحفيز المجتمع الكويتي على المشاركة في دعم هذه المبادرة الانسانية لاطعام الفقراء حول العالم مشيرا الى ان هذا المشروع يعزز الجوانب الانسانية بصرف النظر عن الجنس والدين.

وبين السميط ان من الأهداف الأخرى للمؤتمر تدشين انطلاقة خيرية انسانية تحقِّق الالتفات الى ضرورة توفير الاحتياجات الأولية للانسان منطلقاً للتنمية الشاملة في مختلف المجتمعات الانسانية، اضافة للتعرف على الخبرات المؤسسية البارزة في مكافحة الجوع وتوصيل الاغاثة الانسانية الى مناطق النزاعات والكوارث ودورها في تخفيف حدة الآثار السلبية للجوع، وتوحيد جهود المؤسسات الخيرية والانسانية، وبالتالي تعبئة الدعم اللازم لمبادرة اطعام مليار جائع حول العالم.

وأضح ان «المؤتمر سيتضمن مناقشة محاور رئيسة عدة، ومنها الشراكة بين الجمعيات الخيرية لدعم جهود مكافحة الجوع، وتجارب متميزة في مجال مكافحة الجوع عالميا، والقضاء على الجوع كأحد اهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، واعتبر مشكلة الجوع ظاهرةً عالميةً وآثارها على الانسان والتنمية، ودور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الجوع عالميا للاغاثة الغذائية الطارئة للمحتاجين في مناطق النزاع والكوارث».

وأشار السميط الى ان «الجوع اصبح ظاهرة انسانية مستفحلة، ولاسيما ان هناك تقديرات كثيرة والنتائج الكارثية التي تنعكس من هذا الرقم ان 20 مليون طفل يعانون من سوء التغذية، و5 في المئة منهم مهددون بالموت، وفي اليمن كل 10 دقائق هناك طفل يموت بسبب سوء التغذية، وبالتالي هناك انعكاسات طويلة الأمد، وآثارها مدمرة على المستويات المتوسطة والبعيدة». وأكد ان «الهدف من طرح تلك المشكلة، هو لأبراز حجمها، وحجم الاستجابات العالمية للموضوع، لاسيما ان الهدف الرئيس للأمم المتحدة الا يكون هناك جائع في عام 2030، وهذا يستدعي تضيق هذه الفجوة، الا انها في حقيقة الأمر تتسع، مشدداً على ضرورة اتخاذ اجراء لاعادة الأمور لنصابها، ومحاولة تقليل الفجوة».

