أول النهار

أشاد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي بالمستوى المتميز الذي أظهره منتسبو الحرس الوطني من وحدات وفرق الطوارئ التي ساندت جهات الدولة العسكرية والمدنية في التعامل مع تداعيات الأمطار التي شهدتها الكويت أخيراً. جاء ذلك خلال لقائه معهم في معسكري التحرير والصمود. ونقل الوكيل للمنتسبين تحيات وتقدير القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد لجهودهم المخلصة التي تكللت بالنجاح ولاقت إشادة كبيرة على جميع المستويات الرسمية والشعبية. وحث الرفاعي على مواصلة التدريب والحفاظ على المستوى المتميز والاستفادة من المواقف المختلفة ليتمكنوا من القيام بالواجبات المنوطة بهم في مختلف الظروف والأجواء وعلى أكمل وجه، وطالبهم بمواصلة البذل والعطاء لتحقيق ما يطمح إليه الحرس الوطني في وثيقة الأهداف الاستراتيجية 2020 «الأمن أولا» في الوصول إلى الجهوزية الكاملة لمواجهة أي مخاطر أو تهديدات والحفاظ على الصورة المشرفة للحرس الوطني.

