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كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح انه اعتبارا من الاحد المقبل سيبدأ الفريق المختص بتعويضات المواطنين في استقبال طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن سوء الاحوال الجوية وموجة الامطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد خلال الاسبوع الماضي.

واوضحت الصبيح التي ترأست أيضا فريق متابعة ومعالجة تداعيات مشكلة الامطار والسيول في تصريح صحافي أن استقبال طلبات التعويض سيكون في مقر الهيئة العامة للتعويضات في منطقة الشامية، مشيرة الى انه يجري الان اعداد النماذج والاجراءات المتعلقة باستقبال طلبات التعويض للمتضررين والتي ترتبت على هطول الامطار بغزارة وتعرض بعض ممتلكات المواطنين الى التلف. من جانب آخر تفقد وكيل وزارة الكهرباء والماء رئيس فريق دراسة وتقييم الوضع الانشائي للمساكن المتضررة من موجة الأمطار الأخيرة المهندس محمد بوشهري عددا من المساكن في القطعة رقم 1 بمنطقة الفحيحيل لتقييم الأضرار التي لحقت بها ورفع تقرير إلى اللجنة العليا لدراسة آلية التعويض.

وقال بوشهري في تصريح له إن الجولة الميدانية جاءت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتكليف فريق برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح لمتابعة ومعالجة تداعيات مشكلة الأمطار والسيول واستقبال طلبات التعويض عن الأضرار التي ترتبت عليها. وطمأن أصحاب المساكن المتضررة بأن الحكومة مهتمة بهم، معربا عن أمله في أن يعودوا إلى مساكنهم في أقرب وقت ممكن مشيرا إلى أن موجة الأمطار تسببت في أضرار متنوعة لحقت بعدد من البيوت بعضها أصابته أضرار جسيمة.

ويضم الفريق وزارات الداخلية والأشغال العامة والمالية والكهرباء والماء وإدارة الفتوى والتشريع وبلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وكلف الفريق بعدة مهام منها إعداد النماذج والإجراءات المتعلقة باستقبال طلبات التعويض عن الأضرار التي ترتبت على الأمطار الغزيرة والسيول خلال الأسبوع القادم وتخصيص مقر الهيئة العامة للتعويضات سابقا لهذا الغرض ليتم اتخاذ اللازم في شأن سبل الدعم الممكنة للمتضررين.

ومن مهام الفريق أيضا إعطاء الأولوية لأصحاب المساكن التي تعرضت للأضرار الإنشائية الجسيمة التي لا تسمح بالسكن فيها والتأكد من سلامتها وضمان صلاحيتها للاستخدام لتمكين أصحابها من العودة للسكن فيها وتأمين مقومات الاستقرار لها وذلك مع توفير السكن الملائم لحين الانتهاء من ذلك.

وسيعمل الفريق على تحديد أوجه القصور والخلل والمسؤولين عنها وسبل محاسبتهم أفراداً وشركات وتقييم التجربة ولوائح التعامل مع مثل هذه الأحداث ودور كل جهة والإجراءات التي تمت في مواجهتها.

ومن مهام الفريق إجراء الدراسات الجيولوجية الخاصة بمسارات السيول من أجل تجنب آثارها السلبية وتحقيق الاستفادة منها وتخزين مياهها علاوة عن الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة واستقدام الخبرات العالمية المتخصصة لتقييم كفاءة الإجراءات القائمة وتطوير الخطط الوقائية لتلافي التعرض لمثل هذه الحوادث مستقبلا.