الأولى

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان أمس وزير التجارة والصناعة خالد الروضان والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني ووزراء التجارة والصناعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي محمد ثنيان الغانم ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون التجاري والصناعي للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت. (طالع ص03 و12)

وأشاد سموه بالدور الفاعل لوزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس اتحاد غرفة التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهود المبذولة للاستمرار في تحقيق المزيد من التكامل بين الدول لاسيما في المجالين التجاري والصناعي بما يحقق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون الخليجي متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والسداد. وكان وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أكد ضرورة تعزيز قاعدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي والوحدة الاقتصادية المنشودة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

واضاف خلال افتتاح اللقاء التشاوري الرابع بين وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء الاتحادات والغرف التجارية الخليجية الذي عقد بالكويت امس، أن التعاون المشترك يتطلب اهتماما اكبر من قبل الحكومات والمجتمعات والمراكز البحثية وتسليط الضوء على متطلبات هذه الشراكة ولاسيما الحد من التحديات وإزالة المعوقات.

وقال الروضان إن التكامل الاقتصادي لم يعد خيارا او اقتراحا في زمن التكتلات الدولية الكبرى مبينا ان تحقيق هذا التكامل يأتي من خلال الشراكة النوعية بين القطاعين العام والخاص لتقوية الاقتصادات من العثرات في دول مجلس التعاون.

واشار الروضان إلى أهمية الاسراع في اعتماد النظام الالكتروني لقرارات العمل الخليجي المشترك في مجال التجارة وتوحيد السياسات والتشريعات الخليجية مضيفا في كلمة بافتتاح الاجتماع الـ (56) للجنة التعاون التجاري للأمانة العامة لدول المجلس التعاون الخليجي ان الاجتماع يتضمن موضوعات مهمة منها اعتماد الملفات الالكترونية لاجتماعات لجان التجارة والرهن والمسائل التجارية فضلا عن فصل المواد المتعلقة بالافلاس وآثاره والاوراق التجارية وغيرها. ومن جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني في كلمة مماثلة ان التعاون الاقتصادي البناء بين دول المجلس وما حققته من انجازات سابقة اسهمت في فتح آفاق جديدة وواسعة في عدة مجالات اقتصادية وتجارية على مستوى دول المنطقة لافتاً إلى ان تلك الانجازات تعود لما بذلته اللجان المتخصصة لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس ما انعكست نتائجه في نمو حركة التجارة البينية بين دول المجلس لتصل نحو 133 مليار دولار اميركي في عام 2017.

ولفت الى أن مجلس التعاون حقق مرتبة متقدمة في عام 2017 بقائمة الدول المصدرة للسلع التجارية حيث بلغت قيمة صادراته نحو 536 مليار دولار فيما بلغت قيمة وارداته نحو 450 مليار دولار في حين بلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري لدول المجلس مع العالم نحو 985 مليار دولار.