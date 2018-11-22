الأولى

وجه النائب خليل أبل سؤالا برلمانيا لوزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. فهد العفاسي، حول الإجراءات التي تقوم بها النيابة العامة بالتحقيق مع المتهمين فيما يعرف بقضية ضيافة الداخلية.

وتضمن السؤال 5 محاور، حول أسباب امتناع محققي النيابة العامة عن إطلاع المتهمين وموكليهم من المحامين على أوراق التحقيقات منذ بدئها في شهر سبتمبر 2018 وحتى تاريخه، وكم عدد الطلبات التي تقدم بها كل من محاميي المتهمين في قضية ضيافة الداخلية للنيابة العامة بشأن الاطلاع على محاضر التحقيق؟ مع بيان أسباب رفض النيابة العامة لهذه الطلبات الحقوقية. وهل يجري التحقيق مع أي متهم بقضية ضيافة الداخلية من قبل أكثر من وكيل نيابة؟، وهل يجيز القانون إجراء تحقيق مع المتهم نفسه من قبل أكثر من وكيل نيابة؟، وهل صحيح أن النيابة العامة تأخذ أقوال المتهمين كلهم أو بعضهم في أوقات تعدت الفترة المسائية وحتى أوقات الفجر؟ وهل تم استدعاء أي من المتهمين للتحقيق في أوقات تعدت منتصف الليل؟، وهل جرى تهديد أي شاهد من الشهود الوافدين أثناء أخذ أقوالهم بالإبعاد الإداري في حالة عدم الإدلاء بأقوال تدين أي من المتهمين؟. وما صحة إرغام بعض وكلاء النيابة أثناء استجواب المتهمين بقضية ضيافة الداخلية بأنه لن يتم إخلاء سبيلهم بكفالة إلا إذا قاموا بتسديد المبلغ المدانين بارتكابه؟.