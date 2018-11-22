الأولى

دخلت انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع أميركا في سكة التدخلات النيابية الحكومية، وسط خلاف بشأن تأييد ورفض تدخل الحكومة لمراقبة نتائجها، خاصة انها تشهد تنافسا شديدا متراكما بين قائمتين الاولى تحسب على الحركة الدستورية الاسلامية المستقبل الطلابي والأخرى تحسب على القوى الوطنية الوحدة الطلابية.

ويذكر ان انتخابات العام الماضي شهدت صراعا شديدا بين القائمتين اذ فازت المستقبل للمرة الثانية على التوالي بعد ابتعاد دام 14 سنة، وسط تبادل الاتهامات والشبهات بشأن عدم نزاهة الانتخابات في الفرز واغلاق باب الاقتراع.

وفي هذا الصدد، قال النائب محمد الدلال: مهما كانت المبررات، يا طلبة وقوائم انتخابات اتحاد أميركا، ويا طلبة فروع اتحاد الطلاب بالخارج لا تدخلوا الحكومة بينكم. مضيفا: صارعنا منذ الثمانينيات على استقلالية اتحاد الطلبة فلا تضيعوه بهدف الفوز ولو كان ثمنه الاستسلام للحكومة. وأضاف: اذا كان بعضكم يبحث عن الحياد والشفافية والرقابة فليس السبيل الهرولة نحو الحكومة ويضغط عليها بالسر والعلن للتدخل المستهجن، وكان الأجدر دعوة عدد من ممثلي جمعيات النفع العام المعتبرة كجهات رقابية.. معلقا: الغاية لا تبرر الوسيلة فهذا طريق الفشل والانحدار.

من جانبه اكد النائب صلاح خورشيد تأييده مع الخطوات التي قام بها وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حامد العازمي انتخابات اتحاد الطلبة فرع أميركا بتشكيل لجنة من وزارة التعليم العالي والجامعة لمراقبة انتخابات اتحاد الطلبة فرع أميركا.

وقال: الخطوات الجديدة لوزير التربية تمثل تأكيدا على بسط الرقابة الواجب اتخاذها للحد من الفوضى والمظاهر السلبية التي كانت تتجلى في الانتخابات الطلابية.

بدوره قال النائب خليل ابل: قرار الاخ معالي وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة لمراقبة انتخابات اتحاد الطلبة في أميركا قرار صائب وجاء متسقا مع توصية اللجنة التعليمية. وواجب النواب التصدي لمحاولات عرقلة الامر وليس العكس. وقال: القرار ليس للتعدي على اللوائح والأنظمة بل من أجل ضمان عدم التجاوز عليهم. ولا يمكن القبول باللعب في هذا الامر. كما ان الرقابة تضمن مصداقية الانتخابات وشرعية نتائجها. ويقول المثل لا تبوق ولا تخاف.

من ناحيته قال النائب أحمد نبيل الفضل: حسناً فعل معالي وزير التربية بتشكيل لجنة لمراقبة انتخابات اتحاد طلبة أميركا التي شابها ظلم كبير وسوء تنظيم بالغ بالسنوات الأخيرة أدى الى افتراش مئات الطلبة للشوارع الملاصقة لمقر الاقتراع بعد منعهم من التصويت لأسباب غير منطقية سوى أن المنظمين. واضاف: كانوا يخشون من رؤية حجمهم الحقيقي أو بالأصح حجم منافسيهم الحقيقي، لافتا الى ان اتحاد الطلبة هو لكل الطلبة وليس حكراً على جماعة بعينها، وما قام به وزير التربية هو ضمان للحياد المنتهك من قبل المشرفين السابقين.

يذكر ان اللجنة التعليمية في مجلس الامة لديها الآن أولوية بانجاز تشريع جديد من نوعه لاشهار وتنظيم الاتحادات الطلابية مقرر ان يتم اقراره خلال دور الانعقاد الحالي.

