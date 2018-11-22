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واشنطن - إسطنبول - الوكالات: أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان الولايات المتحدة لن تتخلى عن شراكتها الراسخة مع المملكة العربية السعودية بسبب قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، مشيرا الى ان الاستخبارات الاميركية لم تتوصل الى «خلاصة حاسمة» بشأن الجريمة التي المح الى انه قد «لاتعرف كل حقائقها». في حين تمسك تركيا بموقفها الداعي الى محاسبة من اصدر الاوامر بقتل خاشقجي وان كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو قد قال ان الادلة التي لدى بلاده «لا تجرم شخصا محددا» بهذه التهمة... (طالع ص 18).

وأصدر الرئيس الأميركي بيانا عن مقتل خاشقجي اكد فيه ان السعودية حليف قوي لأميركا وتساعد في كثير من الملفات مشددا على ان اميركا يجب ان تضع مصالحها اولا. وفي البيان المعنون بـ«أميركا اولا» قال ترامب «تواصل وكالاتنا الاستخباراتية تقييم جميع المعلومات لكن من المحتمل ان يكون ولي العهد على علم بهذا الحدث المأساوي، ربما كان وربما لم يكن» مضيفاً بأنه «ربما سيصعب معرفة جميع الحقائق المحيطة بالجريمة».

وأعرب ترامب عن دعمه للسعودية مؤكدا في البيان الذي بدأه بجملة «ان العالم مكان خطير للغاية» على ان الولايات المتحدة تعتزم ان تظل شريكاً راسخا للسعودية وشدد على مصالح بلاده مع السعودية وشركاء آخرين في المنطقة موضحا ان الولايات المتحدة تعتزم استمرار هذه الشراكة. ونوه الرئيس الأميركي بدور السعودية القيادي في الحرب العالمية على الارهاب وقال ان المملكة انفقت المليارات من الدولارات لقيادة الحرب ضد التطرف والارهاب، مؤكدا انها «كذلك حليف عظيم في مواجهة ايران».

وفي تصريحات للصحافيين بعد صدور البيان قال انه لن يتخلى عن المملكة واستثماراتها بسبب مقتل خاشقجي واضاف ان الاستخبارات المركزية الأميركية «CIA» لم تتوصل الى تقييم «حاسم ونهائي» بشأن الصحافي السعودي في قنصلية بلاده باسطنبول. وحذر ترامب «اذا انفصلنا عنهم فان اسعار نفطكم سوف تخترق السقف». وأكد انه لن يسمح بـ«تدمير» الاقتصاد الأميركي بسبب مقتل خاشقجي. وقال ان العالم يحتاج الى ثقل موازن من اجل مواجهة ايران.

الى ذلك اكد وزير الخارجية التركي في واشنطن ان من اصدر الأمر بقتل داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في مطلع اكتوبر الماضي يجب ان يحاسب كائناً من كان. وقال جاويش اوغلو اثر لقائه نظيره الأميركي مايك بومبيو «نحن لانريد تقويض علاقتنا بالسعودية» موضحا «نحن لاننظر الى هذه القضية كقضية ثنائية. هذه قضية جنائية وقضائية يجب ان يتم التعامل معها بهذه الصفة». معترفاً في الوقت نفسه بأنه لا تزال هناك حول هذه الجريمة «أسئلة بدون اجوبة». وقال «ان ادلتنا لاتجرم احداً» بوصفه الشخص الذي امر بقتل خاشقجي». وأضاف ان بومبيو ابلغه بأنه يريد رؤية نتيجة التحقيقين التركي والسعودي في القضية.