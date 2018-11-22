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عواصم الوكالات: اعلنت منظمة سيف ذي تشيلدرن (انقذوا الاطفال) الانسانية أن 85 ألف طفل دون سن الخامسة قد يكونون توفوا بسبب الجوع والامراض المرتبطة به في اليمن في حين طالبت مجموعة الازمات الدولية بوقف المعارك في الحديدة محذرة من تداعيات مدمرة للقتال في المجينة بينما بدأ مبعوث الامم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث زيارة الى صنعاء امس تهدف للتحضير لعقد مفاوضات سلام قبل نهاية العام.

وقالت المنظمة امس انها استعانت ببيانات للامم المتحدة في اليمن لتقييم معدلات الوفيات لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الخامسة ويعانون من سوء التغذية الحاد في الفترة بين ابريل 2015 واكتوبر 2018. وتابعت المنظمة في تقرير أن 84700 طفل تقريبا كانوا يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم قد يكونوا توفوا في هذه الفترة. وتقول الامم المتحدة ان نحو 14 مليون يمني يواجهون خطر المجاعة. من جهتها حذّرت مجموعة الازمات الدولية في تقرير حول النزاع في مدينة الحديدة اليمنية من تبعات انسانية وعسكرية وسياسية مدّمرة لهذه الحرب التي تهدد ميناء حيويا داعية المجتمع الى التدخل فورا لوقفها. وقالت المجموعة التي تتخذ من بروكسل مقرا لها ان الدول الكبرى تواجه خيارا صعبا وسهلا بين منع حرب مدمرة في الحديدة، أو عدم التحرك. وأضاف عليهم ليس فقط تبني الخيار الاول بل التحرك سريعا لانهاء الحصار على الحديدة.

في غضون ذلك بدأ مبعوث الامم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث زيارة الى صنعاء الاربعاء تهدف للتحضير لعقد مفاوضات سلام قبل نهاية العام وسيلتقي غريفيث، الذي لم يدل بتصريح لدى وصوله الى مطار صنعاء، قادة الحوثيين في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرتهم حاملا معه تطمينات بشأن مشاركتهم في المحادثات التي يسعى لعقدها في السويد خلال الاسابيع المقبلة. وقبل ساعات من وصوله شهدت الحديدة المطلة على البحر الاحمر ليل الثلاثاء الاربعاء، لليلة الثانية على التوالي اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية المدعومة من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية وميليشيات الحوثيين المقرّبين من ايران قبل أن تتوقف صباح امس. ودفعت المعارك عائلات الى الفرار نحو مدن اخرى رغم ان موجة النزوح لا تزال محدودة بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر محلية.