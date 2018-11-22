الأولى

يحتفل العالم الاسلامي هذه الايام بذكرى مولد الرسول الاعظم -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

والنهار تستغل هذه المناسبة لترفع إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والى سمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد والى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والى المواطنين والمقيمين على هذه الارض الطيبة والى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بأسمى آيات التهاني والتبريكات سائلة الله أن يعيد مثل هذه المناسبات على كويتنا وهي تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء تحت ظل القيادة الحكيمة لسمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعم الامن والسلام ربوع العالم كله. وبهذه المناسبة تحتجب النهار عن الصدور يوم غد الجمعة 23 نوفمبر على أن تعاود صدورها كالمعتاد صباح يوم الأحد 25 نوفمبر، وكل عام وأنتم بخير.

