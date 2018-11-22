loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«النهار» تحتجب غداً بذكرى المولد النبوي


يحتفل العالم الاسلامي هذه الايام بذكرى مولد الرسول الاعظم -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
والنهار تستغل هذه المناسبة لترفع إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والى سمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد والى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والى المواطنين والمقيمين على هذه الارض الطيبة والى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بأسمى آيات التهاني والتبريكات سائلة الله أن يعيد مثل هذه المناسبات على كويتنا وهي تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء تحت ظل القيادة الحكيمة لسمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعم الامن والسلام ربوع العالم كله. وبهذه المناسبة تحتجب النهار عن الصدور يوم غد الجمعة 23 نوفمبر على أن تعاود صدورها كالمعتاد صباح يوم الأحد 25 نوفمبر، وكل عام وأنتم بخير.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة