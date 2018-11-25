loader

إضاءات

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

اليوم أسبوع الصناعات التقليدية الجزائرية بمتحف الفن الحديث


الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وبالتعاون مع سفارة الجزائر لدى البلاد تفتتح مساء اليوم الأحد أسبوع الصناعات التقليدية الجزائرية وذلك بمتحف الفن الحديث حيث يستمر المعرض لغاية 29 نوفمبر الحالي، وتعد هذه النسخة الأولى لمعرض الصناعات التقليدية الجزائرية.
وسيمثل هذا المعرض فرصة للتعرف على الحرف التقليدية الجزائرية وما تحتويه من أصالة وفن وتعكس مدى الرقي الذي يمزج بين الوفاء للهوية وإرادة التطور.
ويعد هذا المعرض الذي سيقام اليوم لأول مرة في الكويت ترجمة للإرادة السياسية المشتركة بين البلدين في تنويع التبادل الثقافي والسياحي للبلدين والشعبين الشقيقين.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة