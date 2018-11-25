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الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وبالتعاون مع سفارة الجزائر لدى البلاد تفتتح مساء اليوم الأحد أسبوع الصناعات التقليدية الجزائرية وذلك بمتحف الفن الحديث حيث يستمر المعرض لغاية 29 نوفمبر الحالي، وتعد هذه النسخة الأولى لمعرض الصناعات التقليدية الجزائرية.

وسيمثل هذا المعرض فرصة للتعرف على الحرف التقليدية الجزائرية وما تحتويه من أصالة وفن وتعكس مدى الرقي الذي يمزج بين الوفاء للهوية وإرادة التطور.

ويعد هذا المعرض الذي سيقام اليوم لأول مرة في الكويت ترجمة للإرادة السياسية المشتركة بين البلدين في تنويع التبادل الثقافي والسياحي للبلدين والشعبين الشقيقين.

