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صرحت الفنانة أمل رزق بأنها مشغولة حاليا بأداء بروفات مسرحية «حمام الست» على مسرح الابنودي بالإسكندرية.. وعن تحمسها للعمل قالت: «وحشني كثيرا المسرح واحببت الرجوع إليه من خلال هذه المسرحية المكتوبة بشكل جميل جدا وأقوم خلالها بدور الست صاحبة الحمام وهي من تأليف وإخراج د. جمال ياقوت».

عن موعد عرضها قالت: «من المنتظر عرضها في إجازة نصف العام بالإسكندرية ثم تعرض في القاهرة بعد ذلك ويشارك في بطولة المسرحية الفنان حجاج عبدالعظيم».

من جهة أخرى، أكدت لنا أمل أنها تعكف حاليا علي قراءة عملين أحدهما تلفزيوني والآخر سينمائي لم تتخذ قرارا بشأنهما بعد.

