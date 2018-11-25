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شدد الفنان الشاب سعود بوشهري على أهمية تجربته الدرامية الجديدة التي يخوضها هذه الأيام تحت عنوان عطيتك عيوني إلى جوار الفنانة صمود والتي تخوض من خلالها تجربة الإنتاج. كما أشار بوشهري إلى أنه يقفز إلى مرحلة جديدة وأيضاً شخصية جديدة، تختلف شكلاً ومضموناً عما قدمه من ذي قبل، حيث يتقمص شخصية شرير.. وهي المرة الأولى التي يقدم من خلالها مثل هذه الشخصية، والتي وصفها بالصعبة والمركبة.

وفي حديثه مع النهار يذهب الفنان سعود بوشهري إلى مجموعة أخرى من القضايا والموضوعات.

ويستهل حديثه مع النهار قائلاً:

- نكاد نكون قد وصلنا إلى المراحل النهائية من تصوير مسلسل عطيتك عيوني مع الفنانة صمود الكندري، والتي تخوض في هذا المسلسل تجربة الإنتاج الفني بتميز ولياقة عالية المستوى، والمسلسل من إخراج سائد الهواري، ومن المتوقع أن يكون جاهزاً للعرض مع بداية العام المقبل، وسيكون أول أعمال الموسم الجديد، والعمل من إنتاج تلفزيون الكويت.

ويستطرد الفنان سعود بوشهري قائلاً:

- في هذا العمل الجديد، أخوض تجربة جديدة من خلال شخصية جديدة، وأشير هنا إلى أن الشخصيات الشريرة تمثل تحدياً حقيقياً للفنان وسوف يراني بشخصية الشاب الجميل، ولكنني هنا أرتدي شخصية جديدة شكلاً ومضموناً. ويقول الفنان سعود بوشهري:

- الفنانة صمود الكندري، قدمتني بصورة غير نمطية، وأثمن ثقتها وأيضاً مساحة التحدي الكبير الذي جعلتني أمامه، وهو تحد إيجابي وإضافة أعتز بها.

وعن شخصيته في المسلسل الجديد عطيتك عيوني يقول بوشهري:

- سيراني الجمهور بصورة بشعة.. وهذه النقلة أعتز بها.. وستكون بمثابة المحطة الإضافية إلى رصيد تجربتي.

ويتحدث الفنان سعود بوشهري عن عمله مع المخرج سائد الهواري بقوله:

- أولاً، فريق العمل كان أسرة واحدة بقيادة المخرج الفنان سائد الهواري الذي يقدم تجربة بمضامين فنية متجددة، على صعيد الشكل يعبر عن المضامين النفسية للعمل والشخصيات. وأشير هنا إلى فريق العمل، فالعمل من تأليف عادل الجابري وإخراج سائد الهواري وبطولة وإنتاج صمود الكندري ومشاركة عدد بارز من الفنانين ومنهم حسين المنصور ومحمود بوشهري وهدى الخطيب وباسمة حمادة وفوز الشطي وصمود المؤمن.

ويعود للحديث عن تعامله مع الشخصية الجديدة بقوله:

- الذهاب إلى هذه الشخصية، يتطلب كثيراً من البحث عن صعيد الشكل والمضمون، وعلى هذا الأساس، ومنذ تسلمي الشخصية قرأتها، ودرستها ورحت اكتشف تفاصيلها ومضامينها وأيضاً قيمتها وكل ما أستطيع أن أقوله بان العمل والشخصية الجديدة، ستكون مفاجأة للمشاهد وهو ما يشعرني بالاعتزاز بالتجربة حتى قبيل عرضها وأتمنى للجميع متعة المشاهدة.

وفي المحطة الأخيرة يقول الفنان سعود بوشهري:

- مع نهاية التجربة أحضر لعمل درامي جديد سيتم الإعلان عنه، وسيكون جديدي للدورة الرمضانية المقبلة، بإذن الله.

