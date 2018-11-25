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بدأ أخيراً، عرض المسلسل الجديد «طريقة كومينسكي» للنجم الأميركي الحائز جائزة «الأوسكار» مرتين، مايكل دوغلاس، والذي بزغ نجمه بعد دوره في فيلم «شوارع سان فرانسيسكو»، وذلك على شبكة «نتفليكس» لبث الأفلام والمواد الترفيهية عبر الإنترنت.

ويُجسّد دوغلاس دور مُعلِم تمثيل سبق له الطلاق 3 مرات، ويدعى «ساندي كومينسكي». والمسلسل من تأليف تشاك لور (66 عاماً)، الذي كتب أيضاً المسلسلين التلفزيونيين الشهيرين، «رجلين ونصف» و«نظرية الانفجار العظيم».

ويقول دوغلاس (74 عاماً): «يجب أن أجعل الناس يعتقدون أنني ساندي كومينسكي، ولكن ليس في الحياة الحقيقية». ويضيف في مقابلة صحافية: «كل ما يملكه ساندي هو أنه معلم تمثيل جيد.. فهو لم يصل في مشواره المهني إلى ما كان يصبو إليه، والشأن نفسه في حياته الشخصية وزيجاته.. لذلك، فهو يتمسك بقيامه بالتعليم».

يشار إلى أن دوغلاس لم يشارك في أي مسلسل تلفزيوني منذ دوره في فيلم الجريمة «شوارع سان فرانسيسكو» في عام 1976. ولكن دوغلاس يقول إن طريقة تشاك لور في الكتابة، أقنعته بالعودة إلى التلفزيون من جديد.

وقال دوغلاس: «كانت القصة مكتوبة بشكل جيد لدرجة أقنعتني. كنت أرغب في أن أُجرب بعض الكوميديا مرة أخرى لفترة من الوقت، ربما لا يوجد أحد أفضل من تشاك في الكتابة الكوميدية». وأضاف: «آخر مرة قدمت فيها مسلسلاً تلفزيونياً كانت مدته 45 دقيقة، وكان ذلك قبل نحو 50 عاماً، ولكن حالياً، وفي ظل تقنية البث عبر الإنترنت، نقدم مسلسلاً كوميدياً مدته نصف ساعة (للحلقة)، ولا توجد إعلانات تجارية.. قُل ما شئت.. إنها تقنية رائعة».

من ناحية أخرى، يقول دوغلاس إنه يستمتع بالعمل في المسلسلات التلفزيونية وفي الأفلام، وأنه سيستمر في التمثيل في الاثنين، إلى جانب «القليل من الحرية الجيدة» من وقت إلى آخر. وتابع: «إلى جانب ذلك، سأستمتع بحياتي رفقة زوجتي وأطفالي..».

