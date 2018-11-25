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هل رفضت الرقابة على المصنفات الفنية قصة مسلسل الزعيم المقرر ان يخوض به المارثون الرمضاني المقبل؟ هذا السؤال أصبح يتردد خلال الفترة الاخيرة. وانتشرت أخبار عن رفضها قصة تجسيد عادل امام شخصية طبيب نفسي يعالج شخص رئيس الجمهورية.

الخبر انتشر بعد عرض الجزيرة القطرية تقريرا بعنوان «نفسية الرئيس» تطيح بمسلسل رمضاني لعادل إمام وتناولوا فيه أخبارا مغلوطة.

الرقابة على المصنفات أعلنت أن ما وصلها عن مسلسل الزعيم هو «معالجة» فقط للسيناريو لا تتجاوز 5 صفحات، وما يتم نشره في هذا الشأن لا اساس له من الصحة وحتى الآن المعالجة في مرحلة القراءة.

وعلى جانب آخر، قال المنتج هشام تحسين، رئيس شركة «ماجنوم» المنتجة للمسلسل إن سيناريو العمل حتى الآن لم يتم كتابته حتى يتم ارساله للرقابة، وفي الأساس هذا المسلسل سيتم عرضه في 2020 وحتى الآن ننتظر الانتهاء من كتابة السيناريو الذي سيخوض به في 2019.

وعلى جانب آخر، قال رامي إمام مخرج العمل ومنتجه على صفحته الشخصية ان المسلسل تبعته إشاعات كثيرة قبل كتابته.

وأضاف: تقدمنا بمعالجة لنص درامي، لأن تصوير هذا المسلسل يحتاج إلى موافقات، تتعلق بالسماح بالتصوير في بعض الأماكن الحيوية، وهو ما يضطرنا إلى ان نصور احداث العمل مبكرا للحاق بالعرض في 2020.

