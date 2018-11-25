ثقافة

ضمن أنشطته الثقافية أقام معرض الكويت الدولي للكتاب أمسية تأبينية للروائي الكبير إسماعيل فهد إسماعيل بمشاركة العديد من النقاد والمبدعين.. وبحضور الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة د.عيسى الأنصاري وأسرة الفقيد ومحبيه.

حملت الأمسية عنوان «إسماعيل فهد.. روائيًا وإنسانيًا» لتفتح قوسين حول منجزه الإبداعي وحضوره الإنساني المؤثر.

وقدمها الروائي حمود الشايجي أحد الشباب المقربين من الراحل الكبير، والذي أكد أن إسماعيل لم يكن فحسب الأب الشرعي للرواية الكويتية، ولا أحد أبطال المقاومة إبان محنة الغزو، ولا صاحب أكبر رواية عربية وهي «إحداثيات زمن العزلة»، ولا داعم للمهمشين، ونصير للشباب.. فقط.. بل كان أيضًا أحد الداعمين والمؤسسين لمعرض الكتاب منذ عقود، كما ساهم في دعم العديد من دور النشر الكويتية.

أما المتحدث الرئيس في الأمسية د.مرسل العجمي فتطرق إلى علاقته بإبداع إسماعيل عبر ثلاث محطات، أولها عندما كان في مطلع حياته الجامعية أواخر السبعينيات وقرأ كتاب د.محمد حسن عبد الله عن الحركة الأدبية والفكرية في الكويت، والذي تناول فيه تجربة إسماعيل الروائية، ما دفع العجمي إلى قراءة رواياته التي استوقفته بعوالمها وتقنياتها المختلفة.

أما المحطة الثانية فتمثلت عقب ابتعاثه للدراسة في أمريكا ورغبته في البداية في تقديم أطروحة الدكتوراه عن الرواية المغربية، ثم تراجعه وترشيح المشرف لاختيار روايات إسماعيل، وبالفعل التقاه وطرح عليه العديد من الأسئلة المتعلقة بالأطروحة التي نوقشت في العام 1990 وتعد من أوائل الدراسات الأكاديمية عنه.

وجاءت المحطة الثالثة عام 1997 عندما طلبت منه رابطة الأدباء تقديم محاضرة عن أحد المبدعين الكويتيين فاختار الكلام عن روايته «إحداثيات زمن العزلة». ويومها صافحه إسماعيل بحرارة وبابتسامة المنتصر.. ثم في عام 2000 وبمناسبة اختيار الكويت عاصمة للثقافة العربية عاد العجمي ونشر كتابًا عنه جاء على صيغة حوار مطول معه بعيدًا عن الشكل التقليدي.

وختم العجمي قائلًا: أصبح إسماعيل أحد الأصدقاء القلائل.. عرفته صديقًا صدوقًا وإنسانًا نبيلًا يتميز بقلق المبدع وتواضع الكبير.

بعد ذلك فتح الباب أمام المداخلات والشهادات وكانت البداية مع الشاعرة سعدية مفرح التي أكدت أنها تلميذة له ولذلك استغربت عندما طلب منها أن تكتب مقدمة لروايته «العنقاء والخل الوفي».

وأكدت مفرح على أهمية الأمسية من أجل ذكراه الخالدة، ومن أجل القيمة الإبداعية.. منتقدًا عدم إقامة تأبين رسمي كبير له. وقرأت مقالها الذي كتبت عنه عند رحيله قبل نحو شهرين وكان بعنوان «العزاء للقراء.. والعنقاء والخل الوفي».

الروائي ناصر الظفيري ألقى كلمة مؤثرة وعفوية أثارت دموع الحاضرين عن علاقته الإنسانية بـ «بوفهد» واعتبره أستاذ جيلين، مشيرًا إلى أنه شعر بعد كتابته مجموعته القصصية الأولى أنه يسير في طريق مسدود فأخذ إسماعيل بيده وشجعه وأكد له أنه قاص يقف على قدمين شامختين، كما شجعه على إرسال إحدى قصصه إلى وليد أبو بكر لنشرها.

وروى الظفيري عدة مواقف إنسانية جمعتهما منها مؤتمر القصة في الخليج حيث انضم إليه ثلاثة من الكتاب «البدون» وبعد استبعادهم فجأة هدد إسماعيل فهد ووليد أبو بكر بالانسحاب، فتمت إعادتهم.

كما تطرق إلى يوم الغزو واتصال «بوفهد به» وكان الظفيري آنذاك عسكريًا.. وبعد سنوات استشاره في شأن الهجرة إلى كندا فطلب منه أخذ رأي د.غانم النجار الذي شجعه على ذلك.. ورغم الغياب الطويل عن الكويت قال الظفيري أنه اعتاد أن يلتقيه سنويًا عند كل زيارة.

وحكى عقب إصابته بالسرطان كيف اتصل «بو فهد للاطمئنان عليه، وعندما عاتبه الظفيري لأنه لم يتصل به مرة أخرى قال له: خشيت أن تموت قبلي ويكون هذا آخر اتصال لي بك.

واختتم الظفيري ذكرياته المؤثرة بالقول: إسماعيل فهد فتح لنا مكتبه نحن الكتاب «البدون» فكنا نلتقي كل ثلاثاء.. وكنت ألتقيه شخصيا كل سبت وعندما أنتقد إحدى رواياته يعزمني على «بامية ولحم».. وهو لم يكن صاحب منصب ولا دور سياسي لكنه كان له دور مهم جدًا في الحركة الثقافية وكان بمثابة خيمة نستظل بها.

أما الروائي والناشر خالد النصر الله فتحدث عن علاقته في السنوات الأخيرة بإسماعيل وعدم تصديقه إلى الآن لفكرة غيابه. وشعوره بأنه طرقه في منتصف الطريق بعد أن كان يعتمد عليه في الكثير من الأمور المتعلقة بالكتابة وبحياته الشخصية أيضًا.

وأكد على حرص إسماعيل على تكوين جيل يحمل مسؤولية الكتابة وكيف كان يوصيه دائمًا بالقراءة ثم القراءة.. ويقول له: اقرأ من أجلك.. ومن أجل الآخرين.

الشاعر عبد الله الفيلكاوي قال إن سيرة إسماعيل واضحة عند الأدباء.. فهو لم يكن ذا منصب لكنه أبو الرواية ونصير الشباب.. وذكر كيف فوجئ من التعازي في «تويتر» بأن ما كان يتصوره أمرًا خاصًا بينه وبين «بو فهد» وجده سمة في تعامله مع جميع محبيه حيث المحبة والتشجيع إضافة إلى اهتمامه بقضايا أمته العربية.

وختم الفيلكاوي شهادته بإلقاء قصيدة مطلعها:

يا عبرة سكبت من مقلة الأدب

وفكرة غرست في القارئ الأرب

بعد ذلك تحدثت الروائية الكبيرة ليلى العثمان عن رفيق الدرب وصديق العمر في كلمة عفوية ومؤثرة وروت أنها زارته في مكتبه قبل أسبوعين وسألته عن روايته الأخيرة: «خلصت؟» فقال لها: «خلصت.. الدنيا خلصت».

وأضافت: شعرت بحزنه وشروده.. وعندما اعتذرت عن حضور مناقشة روايته الأخيرة «صندوق أسود آخر» في الملتقى الثقافي قبل وفاته بيومين.. وقلت لها: خيرها في غيرها.. رد علي: إذا كان في غيرها.

كما روت أنها سافرت إلى الشارقة ورأت في منامها طريقًا مظلمًا وقبرًا مفتوحًا فوقه حمامة بيضاء، وفي اليوم التالي تلقت اتصالات من صديقه محمد جواد ومن زوجة إسماعيل السابقة. فظنت أنه مريض ولم ترغب في الرد وطلبت من طلال الرميضي أمين رابطة الأدباء أن يحجز لها للعودة فورًا إلى الكويت وأثناء ذلك تلقت اتصالا من الشيخة حصة السالم تعزيها في إسماعيل.

وأكدت العثمان أنها أحبت إسماعيل الذي لم يكن يناديها إلا «يا جميلتي» وعبرت عن هذا الحب السامي في روايتها «المحاكمة». كما تطرقت إلى أنها اعتادت على قراءة رواياته في أسرع وقت ممكن إلى درجة أنها أعطت نفسها إجازة للانتهاء من روايته الضخمة «إحداثيات زمن العزلة».

وختمت العثمان بالإشارة إلى أن إسماعيل كان طفلًا يحب الحياة والغناء وإنسان متواضع.. ولا يوجد من يأخذ مكانه في حياتنا الأدبية.

من جانبها أكدت الناشرة د.فاطمة البودي أن خسارة إسماعيل لا تخص الكويت فقط.. بل هي خسارة للأدب العربي.. وخسارة شخصية لها حيث نشرت روايته قبل الأخيرة «على عهدة حنظلة» وأعلنت عن إطلاق جائزة باسم إسماعيل فهد إسماعيل للمبدعين الشباب لنشر أعمالهم الفائزة في دار العين.

الشاعر والكاتب عبد الله الفلاح انتقد المجلس الوطني لعدم إطلاق اسم إسماعيل فهد على الدورة الحالية لمعرض الكتاب.. رغم أنه رفع اسم بلده عاليًا.. ودعا المجلس إلى تخليد اسمه بما يليق به.

ورد الأمين العام المساعد للمجلس د.عيسى الأنصاري وقال إنه يتفهم انتقادات البعض من باب المحبة والتقدير للراحل.. وأكد أنه فجع شخصيا بوفاته وكان معه قبيل ساعات في ندوة الملتقى الثقافي.. وأن المجلس فجع أيضًا برحيله بعدما كان جدول المعرض تم تحديده واختيار شعاره الخاص بالقدس وما يتطلبه ذلك من تنسيق سياسي ودبلوماسي.. وبالفعل تم إخطار وزير الإعلام وتقرر استبدال إحدى الندوات المبرمحة بندوة خاصة لتأبين الفقيد.

كما أكد الأنصاري على رغبة المجلس في إطلاق اسم إسماعيل فهد إسماعيل على إحدى المكتبات العامة.. وغير ذلك من أوجه التكريم والتخليد لذكراه.

وفي الختام شكر أسامة نجل الفقيد الحضور والمتحدثين والمجلس الوطني للثقافة على هذه الأمسية لتخليد ذكرى والده.

