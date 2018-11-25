ثقافة

شارك ديوان المحاسبة في معرض الكويت الدولي الثالث والأربعين للكتاب خلال الفترة من 14-24 نوفمبر 2018 بهدف توعية المجتمع بإصداراته الرقابية والمهنية.

وقال رئيس فريق نشر الثقافة المعرفية وكبير مدققين في إدارة الرقابة على الشؤون الاجتماعية والخدمية د. ممدوح العنزي إن مشاركة الديوان في معرض الكويت الدولي للكتاب للسنة الثانية على التوالي تأتي تفعيلا للهدف الثالث من الخطة الاستراتيجية لديوان المحاسبة 2016-2020 المعني بتطوير وسائل التواصل وتشجيع تبادل وزيادة المعرفة والخبرات من خلال التواصل مع الأطراف ذات العلاقة لتحقيق المصلحة العامة، مشيرا إلى ان الديوان يسعى بشكل مستمر لتعريف المجتمع بجهوده الرقابية والارتقاء بالوعي العام حول دور الديوان في الحفاظ على المال العام. وأضاف العنزي أن ركن ديوان المحاسبة في المعرض يستقطب جميع الزائرين لاستعراض مخزونه الفكري والرقابي، حيث زار ركن الديوان كل من وزير الثقافة الفلسطيني د. إيهاب بسيسو والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب م.علي اليوحة والأمين العام المساعد لقطاع الثقافة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. عيسى الانصاري للاطلاع على أحدث الاصدارات الرقابية للديوان. كما أوضح أنه من ضمن الأنشطة الثقافية المصاحبة للمعرض سينظم الديوان ثلاث ندوات تعريفية بالشأن الرقابي أولها بعنوان «دور ديوان المحاسبة في نشر الثقافة المعرفية بالمجتمع» والتي تسلط الضوء على دور فريق نشر الثقافة المعرفية في توعية الأجيال حول أهمية الحفاظ على المال العام ، والندوة الثانية بعنوان « المشاريع التطويرية في ديوان المحاسبة وأثرها على المجتمع» من تقديم كبير مدققين في إدارة الرقابة على الدفاع والأمن والشؤون العامة عبدالله الشيتان ومدقق في إدارة الرقابة على الشؤون الاجتماعية والخدمية أحمد العيسى ومدقق مشارك في إدارة الرقابة على الأداء مبارك السبيعي، أما الندوة الثالثة التي تحمل عنوان « تقرير المواطن» فسيقدمها كل من مدقق هند البلوشي و مدقق عبير المهدي من إدارة ضمان الجودة . ويعرض ديوان المحاسبة في ركنه الخاص بالمعرض العديد من المطبوعات الرقابية مثل قانون انشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 ، والإصدار التاسع من الكتاب السنوي والخطة الاستراتيجية ديوان المحاسبة 2016-2020، ومسرد المصطلحات المتخصصة لديوان المحاسبة، بالإضافة إلى كتاب قصة ونشأة الديوان، وقانون حماية الأموال العامة، ودليل التدقيق العام، ودليل اخلاقيات مهنة التدقيق، ودليل التدقيق على الأداء، إلى جانب كتاب ديوان المحاسبة ودورة في المحافظة على المال العام، وديوان المحاسبة مسيرة وتاريخ، وديوان المحاسبة رقابة فاعلة ورؤية مستقبلية، وملامح تطور مسيرة ديوان المحاسبة، وأحدث إصدارات مجلة الرقابة.

