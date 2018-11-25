ثقافة

أعلنت إدارة مدرسة الكويت الانكليزية عن أقامة أصبوحة شعرية للشاعرة الشيخة د. سعاد الصباح، وذلك في الثامن والعشرين من الشهر الحالي - الساعة الثانية عشرة ظهرا في القاعة الرئيسية للمدرسة، والتي تأتي ضمن فعاليات أنشطة قسم اللغة العربية للعام الدراسي الحالي.

وعبرت إدارة المدرسة في تصريح صحافي عن اعتزازها بمشاركة الشاعرة د. سعاد الصباح في فعالية تربوية بمناسبة الأنشطة الخاصة باللغة العربية بالمدرسة، مؤكدة أن الشاعرة الشيخة سعاد الصباح هرم شعري عربي يشار له بالبنان، مقدمة لها خالص الشكر والتقدير والعرفان بحرصها على الحضور وإحياء الأصبوحة الشعرية أمام أبنائها الطلاب والطالبات، وذكرت المدرسة أنه تم تقديم العديد من الدعوات لحضور تلك الفعالية.

وأشارت المدرسة إلى أن مدرسة الكويت الانكليزية تحرص كل الحرص ضمن كل عام درسي على تقديم عدد من الأنشطة والفعاليات التي تتناول اللغة العربية بما فيها الاحتفال الكبير في اليوم العالمي للغة العربية الذي يقام سنويا.

