مال وأعمال

يعلن مجلس الوزراء اليوم عن طريق المجلس الأعلى للتخصيص مشروعي تقييم أصول محطة أصول الشعيبة الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية التابعة لوزارة الكهرباء والماء وكذلك مشروع تخصيص محطة الشعيبة الشمالية ضمن الممارسات والمناقصات التي من المزمع طرحها من قبل مجلس الوزراء خلال العام المالي الحالي 2018/2019.

ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عن مجلس الوزراء فانه سيتم طرح تلك المناقصات من قبل المجلس الأعلى للتخصيص استناداً للمادة رقم 33 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية رقم 30 لسنة 2017.

ويأتي طرح محطة الشعيبة للتخصيص بناء على خطة المجلس الأعلى للتخصيص المرفوعة لمجلس الوزراء وديوان المحاسبة وفقاً لأحكام القانون 37 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية حيث تم الاعداد لدراسة جدوى أولية لتخصيص احدى محطات القوى الكهربائية في منطقة الشعيبة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء. ويترقب أن يتم طرح خطوط الهاتف الثابت، والخدمات البريدية، للخصخصة قريباً في خطوة مماثلة لطرح محطة الشعيبة الشمالية.

وقام مجلس الوزراء مؤخراً بتوقيع عقد مشروع دراسة استراتيجية حول تخصيص المرافق الحكومية مع شركة المجموعة الثلاثية للاستشارات العالمية حيث تعتبر نتائج هذا المشروع ومخرجاته من أهم المتطلبات التي يجب انجازها حتى يتمكن الجهاز الفني من البدء في الدراسات الأولية للمرافق المرشحة للتخصيص مبنية على أسس علمية تماشيا مع الاهداف المرجوة من عملية التخصيص على مستوى الدولة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والمالية.

وتسعى الحكومة وفقاً لرؤيتها التنموية لمشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية التي تقوم بها عبر تخصيص بعض المرافق الحكومية واتاحة الفرصة أمام الجادين منهم لتحقيق تلك الرؤية التي تستهدف بالأساس تنويع مصادر الدخل واعطاء فرصة أكبر لشركات القطاع الخاص لتحقيق تلك الرؤية. وتأتي الخطوات لخصخصة بعض الأصول الحكومية، في اطار تعزيز تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط الذي تعتمد عليه ايرادات الدولة في شكل شبه كامل، وهو ما يلقى تأييداً من صندوق النقد الدولي.

وكانت الحكومة قد أعلنت منذ عامين تقيرباً، اعتزامها طرح 4 شركات نفطية تابعة لمؤسسة البترول الكويتية للاكتتاب العام وهي: «البترول الكويتية العالمية» و«ناقلات النفط» و«الكويت للاستكشافات الخارجية» و«الصناعات البتروكيماوية»، بغرض توفير مزيد من السيولة وتحسين وتطوير عمليات الشركات النفطية.

