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نصف مليار طارت من إيرادات النفط

علي حامد
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الأحد 25 نوفمبر 2018

بلغ متوسط أسعار النفط الكويتي خلال الشهر الحالي 66.8 دولاراً، مقارنة بـ75 دولاراً في تداولات شهر اكتوبر الماضي.
ووفقاً لاحصائية «النهار» فان الكويت تقوم بتصدير ما يقرب من مليوني برميل يومياً، أي أن النفط الكويتي هبط ما يقارب من 8.2 دولارات في البرميل الواحد باجمالي 492 مليون دولار خلال شهر.
وبلغت اسعار النفط الكويتي أعلى مستوياتها خلال شهر أكتوبر الماضي عندما لامست حاجز الـ83.57 دولاراً، بينما وصلت خلال تداولات اول من امس 60.42 دولاراً.
وفي الأسواق العالمية هبطت أسعار النفط الى أدنى مستوى في 2018 أمس خلال جلسة متقلبة بفعل بوادر على تخمة في المعروض وسط آفاق اقتصادية قاتمة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت لتبلغ 61.88 دولاراً للبرميل بانخفاض 72 سنتا عن مستوى الاغلاق السابق. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.5 في المئة الى 53.29 دولاراً للبرميل بعد أن صار على بعد خمس سنتات من أدنى مستوى منذ أكتوبر 2017 الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع.


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