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«التجارة»: 2100 دينار لطلب الترخيص الإجباري


حددت وزارة التجارة والصناعة رسوم براءات الاختراع للشركات بحدود 280 مليون دينار للشركات و140 مليوناً للأفراد، كما اشارت الوزارة في ملحق القرار الوزاري الصادرة عن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان الى أن منح ونشر البراءة للشركات بلغت 350 مليوناً للشركات و175 مليوناً للأفراد.
واشار القرار الى أن طلب منح التراخيص الاجباري بواقع 2100 دينار للشركات و1050 ديناراً للأفراد ومنح الترخيص الاجباري بواقع 700 مليون دينار للشركات و350 مليوناً للأفراد.
جدير بالذكر أن وزير التجارة والصناعة قد أصدر قراراً وزارياً رقم 662 لسنة 2018 نص في مادته الأولى يعمل في شأن رسوم الخدمات التي تقوم بها ادارة العلامات التجارية وبراءات الاختراع عن الطلبات والاجراءات التي تؤديها لطالب تسجيل البراءات وفقاً لأحكام معاهدة التعاون.


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